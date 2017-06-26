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В Иркутской области ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 59 человек
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов сдали 59 участников основного периода ЕГЭ-2017. Результат 80 и более баллов показали 20,88% сдававших. Всего экзамен по предмету сдавали 12,423 тыс. человек. Об этом сообщила министр образования области Валентина Перегудова.
Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,57% участников экзамена. Выпускники текущего года, не набравшие на ЕГЭ по русскому языку необходимый для получения аттестата минимальный балл, но получившие положительный результата на ЕГЭ по математике, смогут пересдать русский язык в резервный срок сдачи ЕГЭ 29 июня.
"По сравнению с предыдущим годом возросло количество участников, получивших 100, а также 80 и более баллов. Максимальный результат продемонстрировали выпускники школ Иркутска, Ангарска, Черемхово, Свирска, Братска, Усть-Илимска, Иркутского, Шелеховского, Усольского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского, Нижнеудинского, Нукутского, Тайшетского, Тулунского и Чунского районов", - отметила В. Перегудова.
Выпускница лицея № 2 Иркутска Екатерина Трошкова сдала два ЕГЭ на 100 баллов. Это русский язык и информатика и информационно-коммуникационные технологии.
Напомним, ЕГЭ по русскому языку в основной период проходил 9 июня. Для проведения экзаменационных испытаний было задействовано 700 аудиторий в 85 пунктах проведения экзамена.
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2017-06-26 12:29:59
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