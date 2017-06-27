Отчет об исполнении бюджета Иркутской области за 2016 год рассмотрят на сессии Заксобрания

Иркутск. Сибирские новости - Комитет по бюджету Законодательного Собрания рекомендовал сразу в двух чтениях рассмотреть отчет «Об исполнении областного бюджета за 2016 год». Такое решение принято на заседании 26 июня. Как сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова, общий объем доходов в минувшем году составил 125,6 млрд руб. Это почти на 27% больше к уровню 2015 года. Расходы достигли 123,5 млрд руб. (рост более чем на 9%). Профицит составил 2,1 млрд руб.



Регион в минувшем году существенно улучшил показатели по росту собственных доходов. Так, показатель по налогу на прибыль увеличился на 13,9 млрд руб. (49%). По словам Н. Бояриновой, 2/3 поступлений в бюджет обеспечили налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций. В 2016 году в Иркутской области действовало 17 региональных государственных программ, на реализацию которых направлено более 99% расходов бюджета. Затраты на социальную сферу в минувшем году составили 85,1 млрд руб. (69%).



На меры социальной поддержки и социальные выплаты в 2016 году израсходовано 9,8 млрд руб. (рост на 8%). Инвестиционные расходы в минувшем году выросли на 12% и составили 12,1 млрд руб. Средства были направлены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, на строительство, приобретение, капитальный ремонт социальных объектов, ремонт и строительство дорог, модернизацию системы ЖКХ и др.



Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам других уровней, составил 43 млрд руб. (рост на 8%). Так, субвенции на образование были увеличены на 1,7 млрд руб., что позволило выдать бюджетникам заработную плату за декабрь в декабре. Дотации на сбалансированность и выравнивание местных бюджетов составили по итогам года 6,6 млрд руб. (рост на 1,7 млрд руб.).



Министр также напомнила, что впервые с 2009 года Иркутская область вернулась к размещению государственных облигаций региона. Их объем в 2016 году составил 5 млрд руб. со сроком обращения на пять лет. Объем государственного долга на 1 января текущего года составил 18,8 млрд руб. (17,7% от объема собственных доходов). Это на 2,3 млрд руб. ниже, чем по итогам 2015 года.



Депутат Виктор Шопен обратил внимание тот факт, что изначально законом о бюджете был предусмотрен дефицит, однако по итогам год сложился профицит. «Как это оценивает правительство?», - обратился он к Н. Бояриновой. Она отметила, что это не лишние деньги. «По ряду позиций было неисполнение средств, что привело к техническому профициту. Если бы областной бюджет по расходам был исполнен на 100%, то мы бы вышли на тот дефицит, который изначально планировали», - пояснила министр.



Депутаты также выразили обеспокоенность тем, что значительный рост доходной части не был спрогнозирован заранее, что делает затруднительным планирование расходов и эффективное использование средств. Н. Бояринова пояснила, что прогноз доходов базируется на прогнозе Федеральной налоговой службы и самих крупных налогоплательщиков. Однако прибыль вертикально интегрированных компаний зачастую зависит от стоимости сырья на международном рынке и подвержена серьезным колебаниям.



Заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Лабыгин поинтересовался, является ли повышение доходной части бюджета результатами работы регионального правительства. Министр отметила, что правительством была проведена серьезная работа с налогоплательщиками в лесной сфере, в результате которой платежи в бюджет значительно выросли.



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2017-06-27 10:54:13