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В рамках расследования уголовного дела в отношении братского педофила у следствия возникали вопросы и к органам опеки

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках расследования уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Братск, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также в изготовлении и распространении детской порнографии, у следствия возникали вопросы и к органам опеки.

Напомним, мужчина оказывал материальную помощь одному из социально-реабилитационных центров Падунского района, и от органов опеки получил заключение о передаче на временное проживание в семье двух девочек 7 и 8 лет. Мужчина давал девочкам снотворное и, пока они спали, совершал в отношении детей различные действия сексуального характера, снимая происходящее на камеру. При этом на тот момент мужчина был официально разведен.

Как пояснили "Сибирским новостям" в региональном СУ СКР, в отношении органов опеки было возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Однако оно было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, поскольку в российском законодательстве нет четких формулировок, кого можно считать "семьей" и кто имеет право брать на проживание детей, находящихся на попечении социальных органов.

Региональное Следственное управление СКР также выходило к депутатам Законодательного Собрания Иркутской области с инициативой о внесении изменений в законодательство, касающееся вопросов определения детей под опеку.

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2017-06-27 11:06:55




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