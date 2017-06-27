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Засуха в Иркутской области привела к активизации саранчи

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Иркутск. Сибирские новости - С начала второй декады июня Иркутская область находится под влиянием очень теплых воздушных масс, поступивших с юга Западной Сибири и Средней Азии.

Среднесуточные температуры воздуха на 3 - 6°С, а в последние дни на 7 - 9°С выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха повышались до +25, +30°С, а с 21 июня достигают значений +31, +36°С, местами +37, +39°С. В степной зоне южных, центральных и на юге верхнеленских районов уже в течение 20 - 30 дней нет эффективных осадков.

По данным Иркутского УГМС, сочетание аномально-жаркой погоды с отсутствием эффективных осадков привело к развитию атмосферной засухи в названных районах. Развитие засухи также усиливают суховеи сильной и очень сильной интенсивности.

К началу третьей декады июня атмосферная засуха достигла критериев опасного природного (агрометеорологического) явления. Специалисты отмечают, что засуха вызывает большие потери почвенной влаги. Резко ухудшается влагообеспеченность сельскохозяйственных культур. В зоне засухи активизировалась саранча, местами уже имеются повреждения ею зерновых культур.

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2017-06-27 11:16:18




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