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Субсидии авиакомпании «Ангара» в 2012 — 2015 годах выделялись с нарушением бюджетного законодательства
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Иркутской области с учетом обращения, поступившего из регионального …
Заблудившаяся пенсионерка девять дней провела в лесу
12:15 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции совместно с волонтерами и спасателями МЧС разыскали 60-летнюю …
На территории залива Якоби установят дополнительные информационные стенды о правилах поведения на воде
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Дополнительные информационные плакаты, стенды и звуковое оборудование для …
В Иркутске убит директор агентства недвижимости
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ленинскому району регионального СУ СКР возбудил уголовное …
С. Шеверда: Совместные действия властей помогают находить меры по устранению проблемных вопросов в лесной отрасли
11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда принял участие …
2ГИС показал велопарковки и велопрокаты в Иркутске
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Городской информационный сервис 2ГИС отметил на карте велопарковки в Иркутске, …
Миноритарии «Иркутскэнерго» могут получить 8 млрд рублей от структур Олега Дерипаски
11:37 - Москва. Сибирские новости - Структура «ЕвроСибЭнерго» Олега Дерипаски - ООО «Тельмамская …
Засуха в Иркутской области привела к активизации саранчи
11:16 - Иркутск. Сибирские новости - С начала второй декады июня Иркутская область находится под влиянием очень …
В рамках расследования уголовного дела в отношении братского педофила у следствия возникали вопросы и к органам опеки
11:06 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках расследования уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Братск, …
Отчет об исполнении бюджета Иркутской области за 2016 год рассмотрят на сессии Заксобрания
10:54 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по бюджету Законодательного Собрания рекомендовал сразу в двух чтениях …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, град, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
21 июня 2017 года в Ивано-Матренинской детской клинической больнице состоялась акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». ВТБ профинансировал приобретение портативного электрокардиографа, оптических систем для хирургов и стоматологической установки на сумму 1,5 млн руб.
Cпустя 40 лет на сцену Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова вернулся спектакль «Доходное место» по пьесе Александра Островского. Постановку доверили приглашенному режиссеру заслуженному деятелю искусств России Алексею Песегову — художественному руководителю Минусинского драматического театра. Иркутскому зрителю он известен по спектаклю «Наваждение Катерины»: именно Алексей Алексеевич поставил в 2013 году произведение Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Пресс-релиз
В АО «Ангарская нефтехимическая компания» состоялся Круглый стол на тему «Актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы «НК «Роснефть» и региона присутствия в 2017 году».
«Ростелеком» одним из первых провайдеров Иркутской области обеспечил для своих абонентов трансляцию обязательных общероссийских общедоступных телеканалов в цифровом формате согласно требованиям федерального законодательства. Это позволило повысить качество и четкость телевизионных программ.
В рамках форума «Технопром 2017» «Ростелеком» организовал круглый стол «Применение инфокоммуникационных решений для автоматизации задач общественной безопасности и транспортной отрасли в регионах Сибирского федерального округа». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов СФО, территориального, местного самоуправления, подведомственных организаций и служб, а также российские компании-разработчики автоматизированных систем управления.