Миноритарии «Иркутскэнерго» могут получить 8 млрд рублей от структур Олега Дерипаски

Москва. Сибирские новости - Структура «ЕвроСибЭнерго» Олега Дерипаски - ООО «Тельмамская ГЭС» - в ближайшее время намерена сделать оферту миноритариям ПАО «Иркутскэнерго». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на нескольких акционеров ПАО «Иркутскэнерго», участвовавших во встречах с менеджментом. На выкуп акций компания может направить до 8 млрд руб.



Аналитики связывают этот шаг со стремлением En+, владеющей «ЕвроСибЭнерго», полностью консолидировать энергетические активы и показать рынку высокие стандарты корпоративного управления в преддверии IPO в Лондоне. Миноритариям, среди которых много инвестфондов, остается только радоваться - акции «Иркутскэнерго» низколиквидны, и, как показывает опыт, российские компании не любят выставлять оферты и находят различные способы их избегать.



Напомним, в июне 2016 года Тельмамская ГЭС купила у «Интер РАО» 40% акций «Иркутскэнерго». В результате совокупная доля «ЕвроСибЭнерго» в «Иркутскэнерго» выросла до более чем 90%.



Миноритарные акционеры компании ждали оферту почти год, однако до настоящего времени она так и не была объявлена. Часть миноритариев «Иркутскэнерго» обращалась в суды разных инстанций и Центробанк с требованием заставить компанию сделать оферту, однако все эти обращения были отклонены. Сообщалось, что Центробанк в качестве защитной меры ограничил голосование частью пакета акций «Иркутскэнерго», принадлежащих Тельмамской ГЭС.



«В случае если лицо не делает обязательную оферту, полномочия Банка России ограничены: он может ограничить количество голосов такого акционера на общих собраниях акционера, выдать ему предписание и привлечь к административной ответственности. Все эти меры уже были применены в отношении ООО «Тельмамская ГЭС», - прокомментировала «Газете.Ru» партнер юридической фирмы «Савельев, Батанов и партнеры» Анастасия Савельева. - У Банка России отсутствует возможность заставить лицо сделать оферту миноритариям, как и сами миноритарии не могут требовать направления оферт через суд, так как такие полномочия и иски не предусмотрены законодательством».



«Как показывает практика, при наличии определенной фантазии и административного ресурса многие энергетические компании находили формальный способ избежать выставления оферты, - отмечает руководитель практики по проектам в энергетике юридической компании «Вегас Лекс» Евгений Родин. - Невыставление оферты - сейчас очень распространенная практика».



Последние три года «ЕвроСибЭнерго» активно занималась консолидацией ключевых активов: компания увеличила свой пакет в Красноярской ГЭС до 100%, долю в «Иркутскэнерго» до более чем 90%, выкупила у «РусГидро» плотины ГЭС на Ангаре. Менеджмент компании заявлял, что планирует создать на базе «ЕвроСибЭнерго» операционную компанию, которая напрямую будет управлять гидростанциями и другими активами, принадлежащими сейчас дочерним обществам.



«Выкуп оставшихся акций «Иркутскэнерго» - логичный шаг, который позволит завершить этот процесс и начать преобразование в единую операционную компанию, - считает Евгений Родин. - В дальнейшем компания может перевести все активы на единую акцию, как это сделала «Т Плюс».



«En+ собирается провести размещение своих акций в Лондоне, и компании важно показать, что она неукоснительно соблюдает права миноритариев. Возможно, именно с этим связано намерение сделать оферту», - считает старший партнер юридической компании J&S LegalCounsels and Trustees Тимур Ганчин. В начале июня владелец En+ Олег Дерипаска сказал в ходе Петербургского международного экономического форума, что En+ в ближайшие 18 месяцев планирует разместить акции на Лондонской бирже и привлечь $1,5 млрд.



Важным будет то, по какой цене Тельмамская ГЭС сделает оферту. «По закону оферта должна быть сделана по средневзвешенной рыночной цене акции за шесть месяцев, предшествующих оферте; а если в этот период была внебиржевая сделка по цене выше рыночной - то по этой цене», - рассуждает Тимур Ганчин. С его мнением согласен и Центробанк, следует из ответа регулятора одному из миноритарных акционеров «Иркутскэнерго», имеющегося в распоряжении «Газеты.Ru».



За последние полгода акции компании показывали высокую волатильность - от 14,8 до 21 рубля, исходя из чего выкуп может пройти по цене около 17 - 18 рублей, на уровне текущей рыночной цены.



«Бумага «Иркутскэнерго» дала возможность заработать более 300% за два года, это очень хороший результат, - рассказал «Газете.Ru» американский частный инвестор, специализирующийся на акциях энергетических компаний. - Но в целом ликвидность акций «Иркутскэнерго» довольно низкая, дневные обороты редко превышают 5 млн рублей, и оферта выглядит настоящим подарком».



Получить комментарии в Тельмамской ГЭС «Газете.Ru» не удалось. Представитель «ЕвроСибЭнерго» отказался комментировать оферту, отметив, что компания всегда действовала и действует в соответствии с российским законодательством.



Надо отметить, что предложенная оферта одна из самых больших в энергетическом секторе за последние годы. Однако аналитики отмечают, что для структур Олега Дерипаски это имиджевая история, связанная с подготовкой En+ к IPO на Лондонской бирже.



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2017-06-27 11:37:31