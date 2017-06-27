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2ГИС показал велопарковки и велопрокаты в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Городской информационный сервис 2ГИС отметил на карте велопарковки в Иркутске, Ангарске и Листвянке, а также уточнил информацию о прокатах велосипедов. Всего парковок для велосипедов, оснащенных специальным оборудованием, оказалось 24.

Больше всего велопарковок находится в центральной части Иркутска, в Правобережном округе. В Ангарске оказалось всего две оборудованные парковки, в Листвянке - одна.

Взять напрокат велотранспорт можно в 21 пункте. В это число также вошли велопрокаты в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Листвянке и даже Савватеевке.

"Быстрый поиск и велопрокатов, и велопарковок поможет жителям сэкономить время, - рассказал заместитель директора по работе с клиентами «2ГИС» в Иркутске Михаил Номоконов. - Еще в 2ГИС можно построить интересный маршрут для прогулок и поездок".

«2ГИС» - международная технологическая компания, которая разрабатывает сервисы для комфортной жизни в городе.

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2017-06-27 11:45:32




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