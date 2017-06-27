С. Шеверда: Совместные действия властей помогают находить меры по устранению проблемных вопросов в лесной отрасли
Иркутск. Сибирские новости - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда принял участие в заседании «круглого стола» Государственной Думы «Осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области лесных отношений: проблемы, задачи, перспективы», который состоялся 26 июня в Иркутске.
К обсуждению важных вопросов лесной сферы были приглашены Федеральное агентство лесного хозяйства, депутаты российского и областного парламентов, общественные организации, представители лесопромышленных предприятий, предприятий ведущих заготовительную деятельность и другие заинтересованные лица. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе «круглого стола» были подняты вопросы выделения средств на тушение пожаров, реализации пилотного проекта по маркировке древесины, организации санитарных рубок в лесах и биржевой торговли древесиной.
А накануне министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с председателем комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым депутатами Законодательного Собрания Иркутской области и представителями властей соседних с нашим регионов провели выездную проверку пунктов приема, переработки и отгрузки древесины в Иркутске и Иркутском районе. Мероприятие связано с реализацией пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины, реализуемого в области, согласно которому каждый пункт приема необходимо поставить на учет.
Проверки коснулись пунктов приема и отгрузки древесины в селе Хомутово, где на одной территории действовало несколько разных организаций. У одной из них проверяющие обнаружили нарушения - пункт не был поставлен на учет, следовательно, его работа была признана нелегальной.
В отношении руководства предприятия сотрудниками МВД подготовлен административный материал, на основании которого будет составлен протокол. За подобное нарушение грозит крупный штраф. Следующий пункт, который посетила делегация, находился уже на территории Иркутска в поселке Затон. На этом пункте приема, переработки и отгрузки древесины проверяющие не нашли нарушений.
«Необходимо добиться того, чтобы была ясна вся цепочка от заготовки древесины до продажи, чтобы можно было отследить и проверить происхождение древесины, - отметил Н. Николаев. - Мы сегодня смогли оценить степень контроля оборота древесины на местах, как весь этот процесс отражается в ЕГАИС, есть явные проблемы и мы продолжим диалог с Рослесхозом по тем мерам, которые необходимо предпринять для повышения прозрачности всей отрасли».
Также члены делегации ознакомились с работой Региональной диспетчерской службы ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», проверили систему обнаружения пожаров, обсудили по видеосвязи проблемные моменты и пути их решения с начальниками территориальных отделов министерства лесного комплекса Иркутской области и с руководителем тушения одного из лесных пожаров на территории региона.
«Иркутская область является лидером в стране по количеству заготавливаемой древесины. С этим связаны, в том числе, проблемы, которые необходимо решать. У нас уже реализуется единственный в России проект для борьбы с нелегальной заготовкой древесины. Мероприятия, подобные этому рейду, с участием депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания, федеральных ведомств при правильном подходе помогают находить пути устранения проблемных вопросов», - сказал С. Шеверда.
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2017-06-27 11:52:26