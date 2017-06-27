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В Иркутске убит директор агентства недвижимости

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ленинскому району регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту убийства директора агентства недвижимости в Иркутска.

Накануне в 11:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от одного из сотрудников агентства недвижимости, расположенного по ул. Павла Красильникова, о том, что в офисе неизвестный выстрелил в директора. На место происшествия выехали следователи СКР, сотрудники полиции и Росгвардии.

Установлено, что около 11:00 в офис агентства недвижимости зашел неизвестный мужчина и произвел выстрел из неустановленного оружия в директора, 1986 г.р., после чего скрылся. В момент происшествия в офисе находились сотрудники и посетители. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

В кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее знакомый с потерпевшим 30-летний мужчина, официально нигде не работающий. При нем обнаружено оружие преступления - обрез. Мотив преступления устанавливается. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-06-27 12:01:32




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