На территории залива Якоби установят дополнительные информационные стенды о правилах поведения на воде
Иркутск. Сибирские новости - Дополнительные информационные плакаты, стенды и звуковое оборудование для оповещения населения о правилах поведения на воде установят на территории залива Якоби. Кроме этого, планируется более четко обозначить зону для купания. Такие решения приняты на выездном оперативном совещании по вопросу безопасного пребывания на водных объектах. В нем приняли участие представители администрации Иркутска, подразделений ГИМС МЧС России по Иркутской области, МКУ «Безопасный город», предприниматели.
Было отмечено, что зона для купания составляет 350 метров. Здесь созданы условия для плавания, обеспечена работа сертифицированных спасателей со стороны воды и суши, установлены информационные указатели. Кроме этого, для предотвращения захода маломерных судов вся акватория залива оборудована буйками.
"К сожалению, не все граждане следуют правилам безопасного пребывания на воде. В частности, накануне в зоне проката катамаранов, где купание запрещено, утонула молодая женщина. Мы обращаемся ко всем отдыхающим с призывом следовать правилам, следить за детьми, быть внимательными и осторожными", - отметила глава Свердловского округа Иркутска Светлана Колотовкина.
На Якоби продолжается работа по обеспечению комфортного и безопасного отдыха. Здесь оборудованы парковочные места, закрыт въезд автотранспорта на пляж, производится завоз песка и вывоз мусора. Также подготовлена площадка для установки детского аквапарка, его открытие состоится в июле. В планах асфальтирование дорожек, установка дополнительного освещения, проведение озеленения.
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2017-06-27 12:11:43