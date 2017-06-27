Субсидии авиакомпании «Ангара» в 2012 — 2015 годах выделялись с нарушением бюджетного законодательства

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Иркутской области с учетом обращения, поступившего из регионального …

Заблудившаяся пенсионерка девять дней провела в лесу

12:15 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции совместно с волонтерами и спасателями МЧС разыскали 60-летнюю …

На территории залива Якоби установят дополнительные информационные стенды о правилах поведения на воде

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Дополнительные информационные плакаты, стенды и звуковое оборудование для …

В Иркутске убит директор агентства недвижимости

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ленинскому району регионального СУ СКР возбудил уголовное …

С. Шеверда: Совместные действия властей помогают находить меры по устранению проблемных вопросов в лесной отрасли

11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда принял участие …

2ГИС показал велопарковки и велопрокаты в Иркутске

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Городской информационный сервис 2ГИС отметил на карте велопарковки в Иркутске, …

Миноритарии «Иркутскэнерго» могут получить 8 млрд рублей от структур Олега Дерипаски

11:37 - Москва. Сибирские новости - Структура «ЕвроСибЭнерго» Олега Дерипаски - ООО «Тельмамская …

Засуха в Иркутской области привела к активизации саранчи

11:16 - Иркутск. Сибирские новости - С начала второй декады июня Иркутская область находится под влиянием очень …

В рамках расследования уголовного дела в отношении братского педофила у следствия возникали вопросы и к органам опеки

11:06 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках расследования уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Братск, …

Отчет об исполнении бюджета Иркутской области за 2016 год рассмотрят на сессии Заксобрания

10:54 - Иркутск. Сибирские новости - Комитет по бюджету Законодательного Собрания рекомендовал сразу в двух чтениях …