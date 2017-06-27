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Заблудившаяся пенсионерка девять дней провела в лесу

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции совместно с волонтерами и спасателями МЧС разыскали 60-летнюю пенсионерку, пропавшую без вести 18 июня.

При опросе обратившихся в полицию родственников оперативники установили, что женщина ушла из дома, расположенного в одном из садоводств по Голоустненскому тракту, за черемшой и не вернулась. Поисковые группы из числа спасателей, полиции и волонтеров прочесывали местность вблизи садоводства на протяжении 8 дней.

"В высокой траве невероятно трудно обнаружить человека, который не подает каких-либо сигналов. Можно пройти в полутора метрах от него и не заметить", - рассказал опытный волонтер-поисковик Сергей Утехин. Сегодня Сергей и его товарищ Леонид Дергунов в очередной раз вернулись к дому пропавшей и вновь пошли в лес по ее возможному пути. "Уже через несколько часов ходьбы кругами вокруг дач, я вдруг наткнулся на женщину, которая лежала под ивой", - продолжил рассказ Л. Дергунов.

Незамедлительно оказав первую помощь пожилому человеку, волонтеры вызвали МЧС и полицию. Спасатели эвакуировали пострадавшую из леса и передали прибывшей бригаде скорой помощи. По словам медиков, несмотря на общее истощение, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В ближайшее время иркутская полиция наградит неравнодушных граждан.

Полиция напоминает, что отправляясь в лес ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами личной безопасности. О своем походе в лес необходимо сообщить родственникам или знакомым, одеться в яркую одежду и взять с собой спички, воду и мобильный телефон.

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2017-06-27 12:15:36




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