Субсидии авиакомпании «Ангара» в 2012 — 2015 годах выделялись с нарушением бюджетного законодательства
Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Иркутской области с учетом обращения, поступившего из регионального правительства, проверила исполнение законодательства при предоставлении субсидий на уплату авансовых и лизинговых платежей при приобретении авиакомпаниями воздушных судов в 2012 - 2015 годах. Проверка подтвердила нарушения, ранее выявленные правительством региона.
Представление областной прокуратуры об устранении нарушений федерального законодательства при предоставлении субсидий авиакомпании в 2012 - 2015 годах, рассмотрено в правительстве региона 26 июня текущего года.
Как сообщат пресс-служба регионального правительства, 10 мая 2012 года на заседании Инвестиционного совета при правительстве Иркутской области был рассмотрен и одобрен инвестиционный проект «Модернизация парка региональных воздушных судов ЗАО «АК Ангара», который предполагал в 2012 году приобретение ЗАО «АК Ангара» трех самолетов АН-148. В протоколе заседания инвестсовета было указано и наличие соглашения о лизинге самолетов АН-148-100Е, предусматривающее поставку в 2012 - 2013 годах пяти воздушных судов и опцион на пять аналогичных самолетов с поставкой в 2014 году с привлечением собственных средств авиакомпании, областных и федеральных средств.
На основании закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (№39 ФЗ), подобная деятельность предусматривает финансирование инвестиционных проектов на возвратной и срочной основах с уплатой процентов, либо на условиях закрепления в собственности субъекта РФ соответствующий части акций создаваемого акционерного общества.
Правительство области на данном заседании инвестсовета достигло соглашения с «АК Ангара» о взаимовыгодной реализации проекта «Модернизация парка региональных воздушных судов ЗАО «АК Ангара» и вхождении правительства Иркутской области в акционерный капитал ЗАО «АК Ангара» путем приобретения блокирующего пакета акций (доли) в размере 25% плюс одна акция в обмен на предоставление Иркутской областью бюджетных инвестиций. В обмен на инвестиции ЗАО «АК Ангара» предлагало снизать цены на авиабилеты для жителей региона и проводить дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности полетов.
Однако данное решение в связи со сменой правительства Иркутской области не было реализовано. 20 июня 2012 года новым правительством принято постановление, на основании которого бюджетные средства предоставлялись несколько лет на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг.
В этот же день, 20 июня 2012 года, депутаты Законодательного Собрания региона без дискуссии согласились со значительным увеличением расходов бюджета на эту субсидию и внесли изменения в областной бюджет без экспертизы и широкого общественного обсуждения проекта.
Согласно постановлению правительства Иркутской области, правом на получение подобных субсидий обладают юридические лица, не имеющие задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. Проверкой было установлено, что ЗАО «Авиакомпания «Ангара» в 2012, 2013, 2014 годах предоставляло в профильное министерство недостоверные сведения об отсутствии задолженности по налогам и обязательным платежам.
Оценка законного, целевого и эффективного расходования средств областного бюджета органами финансового контроля не производилась.
Таким образом, за период 2012 - 2015 годов ЗАО «АК Ангара» из бюджета Иркутской области было выплачено более 600 млн руб. субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе.
Прокуратура Иркутской области в своем Представлении требует устранить негативные последствия действующего правового регулирования, в том числе в судебном порядке.
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2017-06-27 12:18:06