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Конкурс по отбору инвесторов на строительство нового аэропорта Иркутска будет объявлен в этом году

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Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области в этом году объявит конкурс по отбору инвесторов на строительство нового аэропорта Иркутска. Об этом на сессии Законодательного Собрания сообщил губернатор Сергей Левченко, отвечая на вопрос депутата Александра Балабанова о том, что делает региональное правительство для развития Иркутского аэропорта.

Планируется, что доля участия инвесторов в проекте составит по 25%. Еще 25% берет на себя региональное правительство. В настоящее время желающих намного больше, чем это предусмотрено, отметил глава региона. Среди них как российские, так и иностранные компании.

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2017-06-28 11:12:09




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