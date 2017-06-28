Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 28.06.2017, 12:55
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.88 (-0.12)
EUR 65.96 (-0.13)
10 CNY 86.46 (+0.18)
Информер праздники сегодня

Иркутск и Чэнду свяжет прямой авиарейс

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Международный аэропорт Иркутска 29 июня примет первый рейс авиакомпании Lucky Air. Перевозчик является новым партнером аэропорта и пятой китайской авиакомпанией с которой сотрудничает воздушная гавань Иркутска.

Прямой рейс Lucky Air свяжет Иркутск с городом Чэнду, являющимся признанной туристической Меккой, благодаря самому крупному в мире Центру разведения гигантских панд.

Перелет по маршруту Чэнду - Иркутск - Чэнду будет выполнятся трижды в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на комфортабельном авиалайнере Боинг 737. Рейсы стоят в расписании аэропорта «Иркутск» до конца весенне-летней навигации.

Чэнду станет девятым городом Китая, с которым Иркутск связан сегодня прямым авиасообщением. Также отметим, что Иркутск является для Lucky Air вторым после Москвы российским направлением - свою программу полетов в Россию авиакомпания открыла только в середине июня.

Ссылки по теме:

2017-06-28 11:33:24




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!