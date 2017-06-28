В Усолье-Сибирском благоустроят Верхний и Нижний парки
Усолье-Сибирское. Сибирские новости - По партийным проектам «Единой России» в Усолье-Сибирском благоустроят Верхний и Нижний парки.
Вместе с софинансированием из местного бюджета на благоустройство в Усолье-Сибирском предусмотрено около 25 млн руб. Кроме того, на благоустройство дворовых территорий 32 многоквартирных усольских домов будет направлено 37 млн руб. Проекты по преображению города представили на заседании Общественной палаты.
В Верхнем и Нижнем парках Усолья-Сибирского будет проведена полная замена асфальтового полотна как по центральным дорогам, так и по второстепенным дорожкам с устройством бордюрного камня. Также заменят наружное освещение - установят фонари со светодиодными лампами, а также скамейки и урны. Большую работу предстоит провести по озеленению парков: на смену тополям и старым яблоням придут деревья хвойных пород, из существующих насаждений сохранят березы и клены.
В Верхнем парке появится много новых зон: вместо огороженной танцплощадки, текущее состояние которой не отвечает требованиям безопасности, будет организована площадка для катания на велосипедах, роликах и скейтах - старое здание демонтируют; в месте, где сейчас выкопаны два котлована, будет организована зона для занятий спортивным туризмом со специальными тренажерами. Футбольное поле у Дворца спорта тоже преобразится - его огородят, выполнят планировку и установят современные ворота. Без внимания не останется и центральная клумба, на ней высадят новые цветочные композиции. Существующий игровой комплекс дополнят еще одним - площадь для детских игр будет увеличена вдвое. Кроме того, проектом благоустройства предусмотрены дополнительные площадки для отдыха усольчан, будут организованы места для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, появится воркаут-площадка и будут приобретены уличные тренажеры. Со стороны улицы Ленина за Дворцом культуры сделают парковочную площадку для автомобилей.
Члены Общественной палаты предложили придать особый смысл высадке деревьев, например, создать аллею Почетных граждан города, депутатов городской Думы. Кроме того, необходимо провести ревизию всех городских деревьев, которые должны быть занесены в паспорт зеленых насаждений, чтобы знать реальную картину - какие деревья преобладают, какой их возраст и общее состояние.
По информации администрации Усолья-Сибирского, выделенные средства на благоустройство должны быть освоены до конца текущего года. После получения положительных заключений госэкспертизы будут определены подрядчики на электронной площадке госсзакупок. Ориентировочный срок самих работ август - сентябрь.
Напомним, партийные проекты «Единой России» «Парки малых городов» и «Городская среда» приняты к реализации на территории Иркутской области в 2017 году и направлены на поэтапное благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха горожан. В число городов-участников двух проектов вошел и моногород Усолье-Сибирское.
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2017-06-28 11:56:41