Сергей Левченко отчитался перед Заксобранием о работе правительства в 2016 году Версия для печати Иркутск. Сибирские новости - На 52-й сессии Законодательного Собрания губернатор Иркутской области Сергей Левченко отчитался перед депутатами о работе регионального правительства в 2016 году. Он в очередной раз озвучил показатели, которых достигла Иркутская область.



Начиная свое выступление, глава региона отметил, что отчет перед парламентом должен представлять только губернатор и никто иной. Однако это положение регионального законодательства нарушалось в течение предыдущих семи лет.



"Давайте оставим это в прошлом", - обратился С. Левченко к депутатам. В своем докладе, который длился 55 минут, губернатор остановился на самых животрепещущих темах. При этом он отметил, что 2016 год стал первым годом, который новая команда губернатора отработалась полностью. На протяжении этого времени правительство региона решало важнейшие задачи. Так, ранее в области наблюдался рост задолженности по заработной плате, рос дефицит и государственный долг регионального бюджета, снижался доходный потенциал региона, муниципалитеты находились в кризисном состоянии - все эти проблемы правительству таки удалось решить.



Как итог - Иркутская область выбралась из кризиса. Для этого была изменена система наращивания государственного долга, и регион перешел к наращиванию доходного потенциала. По итогам минувшего года, по предварительным данным, ВРП достиг 1,116 трлн руб. (104,9%). Это второе место по Сибирскому федеральному округу. По-прежнему основную долю традиционно занимает добыча полезных ископаемых (25%). Также по итогам года достигнут рост объема промышленного производства (105,7%) в первую очередь за счет экспорта. По темпам роста инвестиций в основной капитал Иркутская область занимает второе место по СФО и 16-е по России. В целом показатель вырос на 17,5%. Также вырос уровень инвестиционной активности. Глава региона отметил, что правительство намерено оспорить результаты Иркутской области в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив, в котором регион занял 80-е место. Все объективные данные говорят об обратном. По его словам, АСИ не учитывало многие показатели при расчетах.



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 10,5% и достигло 99 тыс. Оборот малых предприятий достиг 618 млн руб. По динамике доходов консолидированного бюджета регион занял первое место в СФО и пятое в стране. Налоговые и неналоговый доходы приросли на 22,7 млрд руб. Это на 27% больше, чем в 2015 году. Особое внимание в прошлом году было уделено налоговой отдаче от лесной сферы. Объем поступлений в бюджет достиг 4,3 млрд руб. Губернатор отметил, что рост доходной части бюджета не только заслуга правительства, но и бизнес-сообщества, общественников, депутатов. По словам С. Левченко, в минувшем году он провел около 50 встреч с руководителями вертикально интегрированных предприятий.



Также он сообщил, что накануне на заседании фракции "Единой России" в ЗС депутаты озвучили данные, с которыми глава региона не согласен. Речь идет о сокращении численности населения, росте реальной безработицы, снижении реальных доходов населения, снижении рождаемости, росте безработицы. Губернатор попросил депутатов использовать объективные данные. При этом глава региона отметил: информация по экономическим показателям, которые он приводит, - не субъективное суждение, а статистические данные. Также он добавил, что удовлетворенность населения работой правительства составляет почти 50%, а Законодательного Собрания - всего 25%. На вопрос председателя ЗС С. Брилки, откуда такие данные, глава региона сообщил, что это информация, полученная в ходе массового исследования в муниципалитетах. Исследование проводил Байкальский государственный университет. Спикер областного парламента в свою очередь отметил, что депутаты опирались на официальные статистические данные.



На вопрос депутата Александра Балабанова о том, что делает региональное правительство для развития Иркутского аэропорта, глава региона сообщил, что в этом году будет объявлен конкурс на отбор инвесторов по строительству новой воздушной гавани. Планируется, что доля участия инвесторов в проекте составит по 25%, еще 25% берет на себя региональное правительство. В настоящее время желающих намного больше, чем это предусмотрено. Среди них как российские, так и иностранные предприятия.



Дмитрий Ершов предложил губернатору полностью пересмотреть программу по молодежной политике региона. Губернатор поддержал данную идею и в свою очередь отметил, что нужна комплексная программа. Андрей Лабыгин поинтересовался, есть ли при правительстве региона структура, занимающаяся вопросами высшего образования и академической науки. Губернатор, отвечая на вопрос, отметил, что наука и высшее образование - федеральные полномочия. "Взять и создать министерство образования и науки мы не можем: у меня нет ни прав, ни возможностей. При министерстве образования региона создана структура по вопросам высшей школы", - отметил С. Левченко.



Кроме того, А. Лабыгин спросил, будет ли губернатор продолжать встречи с руководителями вертикально интегрированных предприятий, на что получил положительный ответ.



Также вопрос возник у Олега Кузнецова: "Вы сказали, что не довольны 80-м местом в рейтинге АСИ и будете оспаривать его результаты. При этом сказали, что инвестиционная активность в регионе растет. Почему тогда в территории опережающего развития в Усолье-Сибирском всего два резидента. Никто туда больше не идет?", - спросил депутат. Губернатор отметил, что региональное правительство прилагает максимум усилий, чтобы привлечь туда резидентов. Так, в городе выделен земельный участок для предприятия, которое будет заниматься выпуском лекарственной субстанции. Объем инвестиций составит более 20 млрд руб. Будет создано более 1 тыс. рабочих мест.



Анатолий Дубас попросил помощи главы региона. Он сообщил о банкротстве деревообрабатывающего предприятия, которое можно все же вывести из кризиса при помощи Корпорации развития Иркутской области. Депутат попросил С. Левченко замолвить за них "волшебное слово". Также депутата интересовало, будет ли продолжена реализация программы по переселению граждан из аварийного в ветхого жилья. Срок ее действия заканчивается 1 сентября 2017 года. Губернатор отметил, что программа будет вновь реализована с 2019 года, но уже в иной форме.

Ирина Синцова интересовалась, возможно ли в 2018 году использовать федеральные средства для создания центра адаптивного спорта. Губернатор призвал определить виды спорта и под это готовить объект, запрашивать средства из федеральной казны.



В целом депутаты задавали вопросы губернатору в течение более полутора часов.



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