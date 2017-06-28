Благодаря помощи неравнодушных граждан в Иркутской области спасены двое тонущих детей

12:26 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за последние несколько дней спасено двое тонущих детей.Так, …

В Иркутске проходят рейды по проверке токсичности выхлопных газов автомобилей

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проходят рейды по проверке дымности и токсичности выхлопных газов …

Проезд по улице Жукова в Иркутске будет закрыт на три дня

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - С 8:00 30 июня до 22:00 2 июля будет закрыт проезд по улице Жукова на участке …

В Иркутской области с начала года произошел 21 несчастный случай по фактам падения из окон детей

12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутской области зарегистрирован 21-ый несчастный случай по …

Более 52 тыс. гектаров посевов обработано от вредителей в Иркутской области

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области обработано от вредителей 52 тыс. га посевов, в том числе …

Сергей Левченко отчитался перед Заксобранием о работе правительства в 2016 году

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - На 52-й сессии Законодательного Собрания губернатор Иркутской области Сергей …

В Усолье-Сибирском благоустроят Верхний и Нижний парки

11:56 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - По партийным проектам «Единой России» в Усолье-Сибирском …

Иркутск и Чэнду свяжет прямой авиарейс

11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Международный аэропорт Иркутска 29 июня примет первый рейс авиакомпании …

Мастерами спорта России стали девять спортсменов Иркутской области

11:14 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта России присвоило спортивное звание «Мастер спорта …

Конкурс по отбору инвесторов на строительство нового аэропорта Иркутска будет объявлен в этом году

11:12 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области в этом году объявит конкурс по отбору инвесторов …