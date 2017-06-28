Более 52 тыс. гектаров посевов обработано от вредителей в Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области обработано от вредителей 52 тыс. га посевов, в том числе против саранчи более 42 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области ежегодно выделяет субсидии из областного бюджета сельхозтоваропроизводителям на приобретение средств химической защиты растений, в том числе с особо опасными вредителями (саранчой и луговым мотыльком) и болезнями сельскохозяйственных культур. В текущем году из регионального бюджета на компенсацию части затрат за приобретенные инсектициды и фунгициды предусмотрено 7,4 млн руб. Документы на предоставление субсидий принимаются до 15 августа 2017 года.
Саранчой повреждаются в первую очередь старовозрастные сенокосы и неиспользуемые земли сельхозназначения. Для сохранения зерновых культур проводится краевая обработка полей от вредителей, что не позволит насекомым распространиться на посевы.
"Главам поселений, руководителям сельхозорганизаций необходимо обеспечить своевременное проведение обработки посевов сельскохозяйственных культур, чтобы не допустить распространения вредителей и болезней. Специалистами филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Иркутской области организован постоянный мониторинг по выявлению очагов распространения вредителей", - подчеркнул И. Сумароков.
Как отметил министр, по инициативе губернатора в 2017 году предусмотрена субсидия из областного бюджета на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения для ввода в оборот неиспользуемой пашни. Такая мера существенно сократит площади бесхозной земли и будет способствовать своевременной обработке пашни, в том числе и от вредителей.
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2017-06-28 12:07:41