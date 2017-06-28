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В Иркутской области с начала года произошел 21 несчастный случай по фактам падения из окон детей

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутской области зарегистрирован 21-ый несчастный случай по падению детей из окон и балконов, два из которых закончились трагично. В 2016 году за аналогичный период произошло 16 подобных происшествий, во всех из них дети остались живы.

Так, 27 июня в дежурную часть полиции Черемхово поступило сообщение из городской больницы, что к ним доставлена девочка 2012 года рождения. В ходе проверки установлено, что на момент происшествия малолетний ребенок находился дома с 7-летним братом без присмотра взрослых. Девочка сидела на подоконнике открытого окна. Не удержавшись, она выпала. Ребенок госпитализирован. Проводится проверка.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних обращаются к взрослым с убедительной просьбой не оставлять малолетних детей одних в комнате, где открыты окно или балкон. Находящаяся на окне москитная сетка не способна выдержать вес навалившегося на нее ребенка. Также следует убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками.

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2017-06-28 12:16:16




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