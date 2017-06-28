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Проезд по улице Жукова в Иркутске будет закрыт на три дня

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Иркутск. Сибирские новости - С 8:00 30 июня до 22:00 2 июля будет закрыт проезд по улице Жукова на участке от ул. Сибирских Партизан до ул. Мира. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях водопровода.

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2017-06-28 12:21:34




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