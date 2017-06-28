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В Иркутске проходят рейды по проверке токсичности выхлопных газов автомобилей

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проходят рейды по проверке дымности и токсичности выхлопных газов автомобилей. Подобные мероприятия будут проходить еженедельно в разных районах города до октября. Сегодня сотрудники управления экологии администрации Иркутска совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на улице Можайского.

По информации главного специалиста управления экологии Валентины Сафоновой, автотранспортные средства, работающие на газе и бензине, проверяют на токсичность, дизельные - на дымность. Если содержание углеводородов, сажи и угарного газа в выхлопе автомобиля превышает норму ГОСТа, инспекторы ГИБДД выписывают водителю штраф.

Кроме того, в ходе таких проверок специалисты опрашивают водителей, где они последний раз заправлялись. По результатам опроса выявляются АЗС, на которых качество топлива ставится под сомнение. В дальнейшем эти заправочные станции также ждет проверка.

"С мая в ходе рейдов было проверено более чем 100 транспортных средств, токсичное содержание выхлопных газов выявлено у 30% автомобилей. Для проверки останавливаем и личный, и маршрутный транспорт, - отметила В. Сафонова. - Не может не радовать то, что попадаются машины, у которых ранее коэффициенты дымности и токсичности были превышены, а при повторном замере машина исправна и все показатели в норме".

Специалисты отметили, что превышения содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах можно избежать при эксплуатации любого автомобиля, если заправляться на авторизованных АЗС и вовремя менять масляный, воздушный и топливный фильтры.

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2017-06-28 12:23:41




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