Благодаря помощи неравнодушных граждан в Иркутской области спасены двое тонущих детей
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за последние несколько дней спасено двое тонущих детей.
Так, благодаря решительным действиям жителя Усольского района удалось спасти 12-летнюю девочку, тонущую на реке Белая. 22 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение из детской городской больницы, что к ним доставлен ребенок с признаками утопления.
Сотрудники полиции установили, что школьница находилась на берегу реки вместе с подругами без присмотра взрослых. Во время купания в какой-то момент ребенок скрылся под водой. Дети, заметив это, стали звать на помощь. Услышав крики, 32-летний отдыхавший недалеко мужчина, бросился в воду спасать ребенка. Он достал несовершеннолетнюю из воды и доставил в медицинское учреждение. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает. Решается вопрос о поощрении гражданина, благодаря действиям которого была спасена шестиклассница.
Другой случай произошел вечером 20 июня в Иркутске. В дежурную часть поступило сообщение, что на Ангаре утонул мальчик. В ходе работы сотрудники полиции установили, что 12-летний ребенок отпросился у родителей во двор играть с друзьями. Не поставив в известность взрослых, подростки ушли купаться на реку. Зайдя в воду мальчик оступился на неровном дне, испугался и стал тонуть. Отдыхавшая рядом женщина, увидев, что подросток скрылся под водой, незамедлительно бросилась за ним и вытащила его на берег. Вместе с другими отдыхающими они стали оказывать ребенку первую помощь, что привело к самостоятельному дыханию несовершеннолетнего. С берега ребенок был госпитализирован бригадой скорой помощи. В настоящее время он выписан и находится дома.
Полиция просила откликнуться женщину, которая спасла жизнь мальчику. Сегодня она была найдена и также решается вопрос о ее поощрении.
С начала года на водоемах Иркутской области утонуло 16 детей (в 2016 году за этот же период 10), из них в июне - 12. Полиция призывает родителей обратить пристальное внимание на безопасность своих несовершеннолетних детей и не оставлять их без присмотра.
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2017-06-28 12:26:34