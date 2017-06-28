Бюджет Иркутской области на 2017 год скорректирован

Иркутск. Сибирские новости - Изменения в бюджет Иркутской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов утвердили в окончательном чтении на 52-й сессии Законодательного Собрания 28 июня.



Внесение изменений в главный финансовый документ региона связано с необходимостью уточнения налоговых и неналоговых доходов в связи с прогнозируемым дополнительным поступлением доходов в областной бюджет, объема безвозмездных поступлений, а также в связи с фактическим поступлением безвозмездных перечислений. Кроме того, уточняется объем дорожного фонда, финансового обеспечения реализации мероприятий государственных программ и ведомственных целевых программ и др.



Основные изменения касаются бюджета текущего года, сообщила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова. Так, общий объем прогнозируемых доходов областного бюджета на текущий год предлагается увеличить на 6,8 млрд руб. и утвердить в сумме 126,2 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в объеме 104,87 млрд руб. Это на 6,3 млрд руб. больше объема, утвержденного законом о бюджете. В том числе налог на прибыль организаций предлагается увеличить на 5,5 млрд руб. и утвердить в сумме 41,7 млрд руб. Расходная часть бюджета также увеличена на 6,8 млрд руб. Это связано в первую очередь с реализацией «майских» указов президента РФ, в частности по достижению целевых показателей по повышению заработной платы отдельных работников бюджетной сферы. Так, дополнительно предусмотрено 2,62 млрд руб. на повышение зарплаты "указовских" категорий работников. При этом из них 800 млн руб. уйдет в бюджеты муниципалитетов. На 2,1 млрд руб. предлагается увеличить субвенцию на общее и дошкольное образование. «Тем самым мы обеспечим в полном объеме потребность муниципальных образований в заработной плате с учетом ее выплаты в декабре», - отметила министр.



Дополнительно выделяются средства в сумме порядка 84 млн руб. на социальные меры, иные выплаты в первую очередь в связи с увеличением численности их получателей. Также предусмотрено увеличение почти на 265 млн руб. траты по подготовке к зиме и возмещение расходов ресурсоснабжающим организациям. На обеспечение сбалансированности местных бюджетов предусмотрено дополнительно 600 млн руб., другие первоочередные расходы, в том числе расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений и отдельных органов государственной власти - 947 млн руб. Целевые расходы предлагается увеличить на 109,1 млн руб. Основные изменения - почти 105 млн руб. - касаются средств резервного фонда правительства РФ на ликвидацию последствий пожаров в населенных пунктах региона.



Отдельно министр остановилась на финансовой помощи для муниципальных образований. В рамках межбюджетного регулирования дополнительно предлагается выделить 1,4 млрд руб. Помимо этого распределяются 340 млн руб. на дотацию на сбалансированность местных бюджетов. Предлагается перераспределить 200 млн руб. в виде субсидий на эффективность для обеспечения устойчивости бюджетов. Таким образом, общий объем финансовой поддержки составит 1,94 млрд руб. Еще 400 млн руб. будут направлены в муниципальные районы для формирования районных фондов финансовой поддержки поселений, 1,54 млрд руб. направят в муниципальные районы и городские округа. «При этом, учитывая 30-процентную передачу УСН с 1 января 2017 года в бюджеты муниципальных образований и исключая те муниципальные образования, которые не дотируются из областного бюджета, мы получаем уровень поддержки областного бюджета уже при июньской корректировке в объеме, превышающем общую сумму поддержки в 2016 году», - добавила Н. Бояринова.



Таким образом, с учетом внесенных изменений объем расходов на 2017 год составит 134,6 млрд руб. Дефицит при этом не изменится и сохранится в объеме 8,4 млрд руб. Не изменится и размер государственного долга, который на 1 января 2018 года планируется в сумме 26,5 млрд руб.



Депутат Кузьма Алдаров отметил, что не увидел в данной корректировке дополнительных средств на сельское хозяйство. Между тем, дополнительные средства необходимы на реализацию инвестиционных проектов, закупку молока и мяса. "Вы в отчете сказали, что на иные первоочерёдные расходы предусмотрено 947 млн руб. Есть ли среди этих расходов сельское хозяйство", - поинтересовался депутат. Н. Бояринова сообщила, что на эти цели предусмотрено лишь 3,5 млн руб. Также она отметила, что при мартовской корректировке бюджета текущего года на нужды сельского хозяйства было выделено более 200 млн руб. При этом процент их использования министерством сельского хозяйства низок.



Геннадий Нестерович призвал депутатов и правительство разобраться с вопросом, связанным с заработной платой младших специалистов в сфере образования. По словам парламентария, зачастую их заплата не достигает даже уровня прожиточного минимума. Министр финансов посоветовала в случае злоупотребления директоров школ обращаться в контролирующие органы для проверки обоснованности начисления зарплаты тому или иному работнику. Министр образования Валентина Перегудова в свою очередь отметила, что ни один работник не должен получать меньше МРОТ.



Илья Сумароков поинтересовался, хорошо ли кормят детей в социальных учреждениях. Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров сообщил, средства на питание, как и на лекарства, выделяются в полном объёме, и дети питаются согласно нормам. Замечаний со стороны Роспотребнадзора не было.



Вице-спикер Заксобрания, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова сообщила, что в адрес депутатов поступило обращение из Нижнеудинского района по поводу авиаперевозок пассажиров. По словам депутата, на рейсы в Тофаларию дополнительно требуется еще 12 млн руб. Однако министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов заявил, что средств, выделенных на эти цели, хватает.



Сергей Бабкин сообщил, что работники образования в северных территориях получают такую же зарплату плату, как и работники в Иркутске при том, что условия работы на севере иные. "Они подозревают, что разница в районном коэффициенте до них не доходит", - добавил депутат. В. Перегудова заявила, что такого быть не может и попросила с данной информацией обратиться в министерство образования для проверки.



Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин обратился к правительству с просьбой организовать ведомственный контроль в части проверки трудового законодательства: к нему поступает много жалоб по зарплатам работников образования здравоохранения. Председатель правительства Александр Битаров заявил, что данный вопрос рассмотрят на заседании правительства. К проекту закона о корректировке бюджета поступило поправок. Ими предусмотрены средства на капитальный ремонт нескольких объектов, покупку судна на воздушной подушке, строительство ФОКа, переселение сгоревшей Бубновки. На закупку средств реабилитации для инвалидов поправками предусмотрено 10,5 млн руб. Еще 34 млн руб. направятся на закупку оборудования для 12 школ, которые были отремонтированы в 2016 году.



2017-06-28 14:23:10