Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 29.06.2017, 04:35
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.54 (+0.66)
EUR 67.69 (+1.73)
10 CNY 87.57 (+1.11)
Информер праздники сегодня

С. Левченко: Вихоревку успеют подготовить к отопительному сезону

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Вихоревку вовремя подготовят к отопительному сезону. Об этом на 52-й сессии Законодательного Собрания заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, представивший депутатам отчет о работе правительства в 2016 году.

Депутат Андрей Микуляк сообщил главе региона, что местные жители обеспокоены подготовкой муниципалитета к зиме. По их словам, работы на котельной не ведутся. "Есть мнение, что правительство готово к тяжелому прохождению отопительного сезона. Как он будет проходить в Вихоревке?", - обратился депутат к губернатору.

С. Левченко, отвечая на его вопрос, отметил, что не помнит такого, чтобы отопительный сезон в городе в принципе проходил легко. Из-за множества проблем на местной котельной представители регионального правительства вынуждены были проводить в Вихоревке недели, чтобы разобраться с проблемами. В прошлом году на котельную был выделен 61 млн руб. Также губернатор отметил, что до сих пор не закончены судебные вопросы. Много проблем было связано с концессионером.

Ссылки по теме:

2017-06-28 14:27:43




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!