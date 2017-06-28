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Сабантуй отпразднуют на острове Юность в Иркутске 1 июля
04:29 - Иркутск. Сибирские новости - Культурно-спортивный праздник «Сабантуй-2017» пройдет 1 июля …
Заксобрание утвердило проект закона об исполнении областного бюджета за 2016 год
14:46 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания на 52-й сессии 28 июня утвердили проект …
Сергей Левченко надеется восстановить военное училище в ИВВАИУ
14:34 - Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания 28 июня во время отчета губернатора …
С. Левченко: Вихоревку успеют подготовить к отопительному сезону
14:27 - Иркутск. Сибирские новости - Вихоревку вовремя подготовят к отопительному сезону. Об этом на 52-й сессии …
Бюджет Иркутской области на 2017 год скорректирован
14:23 - Иркутск. Сибирские новости - Изменения в бюджет Иркутской области на 2017 год и плановый период 2018 …
Благодаря помощи неравнодушных граждан в Иркутской области спасены двое тонущих детей
12:26 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за последние несколько дней спасено двое тонущих детей.Так, …
В Иркутске проходят рейды по проверке токсичности выхлопных газов автомобилей
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проходят рейды по проверке дымности и токсичности выхлопных газов …
Проезд по улице Жукова в Иркутске будет закрыт на три дня
12:21 - Иркутск. Сибирские новости - С 8:00 30 июня до 22:00 2 июля будет закрыт проезд по улице Жукова на участке …
В Иркутской области с начала года произошел 21 несчастный случай по фактам падения из окон детей
12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутской области зарегистрирован 21-ый несчастный случай по …
Более 52 тыс. гектаров посевов обработано от вредителей в Иркутской области
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области обработано от вредителей 52 тыс. га посевов, в том числе …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
И действительно, в век повсеместного распространения беспроводных технологий без привычных кабелей и проводов, как ни странно, не обойтись. Причем для их изготовления зачастую лучше подходит алюминий, чем привычная медь.
21 июня 2017 года в Ивано-Матренинской детской клинической больнице состоялась акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». ВТБ профинансировал приобретение портативного электрокардиографа, оптических систем для хирургов и стоматологической установки на сумму 1,5 млн руб.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает роуминг на Карибах в сети Digicel. Клиентам компании доступна услуга автоматического голосового роуминга и мобильный интернет.
В АО «Ангарская нефтехимическая компания» состоялся Круглый стол на тему «Актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы «НК «Роснефть» и региона присутствия в 2017 году».
«Ростелеком» одним из первых провайдеров Иркутской области обеспечил для своих абонентов трансляцию обязательных общероссийских общедоступных телеканалов в цифровом формате согласно требованиям федерального законодательства. Это позволило повысить качество и четкость телевизионных программ.