Сабантуй отпразднуют на острове Юность в Иркутске 1 июля

04:29 - Иркутск. Сибирские новости - Культурно-спортивный праздник «Сабантуй-2017» пройдет 1 июля …

Заксобрание утвердило проект закона об исполнении областного бюджета за 2016 год

14:46 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания на 52-й сессии 28 июня утвердили проект …

Сергей Левченко надеется восстановить военное училище в ИВВАИУ

14:34 - Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания 28 июня во время отчета губернатора …

С. Левченко: Вихоревку успеют подготовить к отопительному сезону

14:27 - Иркутск. Сибирские новости - Вихоревку вовремя подготовят к отопительному сезону. Об этом на 52-й сессии …

Бюджет Иркутской области на 2017 год скорректирован

14:23 - Иркутск. Сибирские новости - Изменения в бюджет Иркутской области на 2017 год и плановый период 2018 …

Благодаря помощи неравнодушных граждан в Иркутской области спасены двое тонущих детей

12:26 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за последние несколько дней спасено двое тонущих детей.Так, …

В Иркутске проходят рейды по проверке токсичности выхлопных газов автомобилей

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проходят рейды по проверке дымности и токсичности выхлопных газов …

Проезд по улице Жукова в Иркутске будет закрыт на три дня

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - С 8:00 30 июня до 22:00 2 июля будет закрыт проезд по улице Жукова на участке …

В Иркутской области с начала года произошел 21 несчастный случай по фактам падения из окон детей

12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутской области зарегистрирован 21-ый несчастный случай по …

Более 52 тыс. гектаров посевов обработано от вредителей в Иркутской области

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области обработано от вредителей 52 тыс. га посевов, в том числе …