Сергей Левченко надеется восстановить военное училище в ИВВАИУ
Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания 28 июня во время отчета губернатора Иркутской области Сергея Левченко о работе регионального правительства в 2016 году депутат Владимир Новожилов поинтересовался у главы региона, каковы перспективы использования территории бывшего ИВВАИУ. Кроме того, его волновала судьба храма на территории бывшего училища, который пострадал во время недавнего пожара.
"По территории ИВВАИУ, которая пока до конца не оформлена с точки зрения передачи земли из собственности министерства обороны в региональную, было уже достаточно много обещаний со стороны федеральных органов и областных властей. Там будет располагаться много объектов правоохранительных, силовых структур. Не знаю, как вы, а у меня еще есть надежды на создание военного училища. Если бы мы вместе с депутатами приложили максимум усилий, то на этой территории училище можно было бы создать. Жизнь показала, те, кто возражал против перевода училища в Воронеж, были правы. Наши ребята туда не поехали. Поэтому восстановление училища для нас с вами - благородная задача", - отметил губернатор.
Что касается храма, то ранее настоятелю угрожали, говорили о том, что пожар будет, если он "не подвинется". "Пока этих людей не поймали. Думаю, что если мы с вами с меценатами Иркутска соберемся - бюджет в этом участвовать не может, - то я думаю, что сможем его восстановить", - предположил губернатор.
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2017-06-28 14:34:18