Заксобрание утвердило проект закона об исполнении областного бюджета за 2016 год

Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания на 52-й сессии 28 июня утвердили проект закона об исполнении областного бюджета за 2016 год.



Как сообщила министр финансов региона Наталия Бояринова, общий объем доходов в минувшем году составил 125,6 млрд руб. Это почти на 27% больше к уровню 2015 года. Расходы достигли 123,5 млрд руб. (рост более чем на 9%). Профицит составил 2,1 млрд руб. Регион в минувшем году существенно улучшил показатели по росту собственных доходов. Так, показатель по налогу на прибыль увеличился на 13,9 млрд руб. (49%). По словам Н. Бояриновой, 2/3 поступлений в бюджет обеспечили налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций.

В 2016 году в Иркутской области действовало 17 региональных государственных программ, на реализацию которых направлено более 99% расходов бюджета. Затраты на социальную сферу в минувшем году составили 85,1 млрд руб. (69%). На меры социальной поддержки и социальные выплаты в 2016 году израсходовано 9,8 млрд руб. (рост на 8%).



Инвестиционные расходы в минувшем году выросли на 12% и составили 12,1 млрд руб. Средства были направлены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, на строительство, приобретение, капитальный ремонт социальных объектов, ремонт и строительство дорог, модернизацию системы ЖКХ и др.



Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам других уровней, составил 43 млрд руб. (рост на 8%). Так, субвенции на образование были увеличены на 1,7 млрд руб., что позволило выдать бюджетникам заработную плату за декабрь в декабре. Дотации на сбалансированность и выравнивание местных бюджетов составили по итогам года 6,6 млрд руб. (рост на 1,7 млрд руб.).



Министр также напомнила, что впервые с 2009 года Иркутская область вернулась к размещению государственных облигаций региона. Их объем в 2016 году составил 5 млрд руб. со сроком обращения на пять лет. Объем государственного долга на 1 января текущего года составил 18,8 млрд руб. (17,7% от объема собственных доходов). Это на 2,3 млрд руб. ниже, чем по итогам 2015 года.



Отчет о главном финансовом документе региона вызвал много вопросов. В частности, депутат ЗС Ирина Синцова поинтересовалась, почему при росте основных показателей бюджета в минувшем году наблюдалось уменьшение целевых расходов на 2%. Н. Бояринова пояснила, что в течение 2016 года при корректировке федерального бюджета объем субсидий для регионов был скорректирован в сторону уменьшения. "К сожалению, часть средств мы не смогли защитить, и они подверглись секвестированию", - отметила министр.



Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина беспокоит уровень заработной платы младшего медицинского персонала. По его словам, индикатор по оплате труда указанных сотрудников достигнут не был в 2016 году. Он составил всего 84%. Министр финансов сообщила, что показатель по итогам минувшего года достиг 100,5%. По отдельным категориям бюджетных работников есть допустимое отклонение от показателя в 5%.



Кроме того, омбудсмен спросил, почему средства выделенные на капитальный ремонт одного из корпусов психиатрической больницы, не были использованы в полном объеме, и ремонт не доведен до конца. Заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова сообщила, что речь идет о капитальном ремонте 16 корпуса больницы. Сумма контракта в 2016 году составила 26 млн руб. Однако контракт не был выполнен в полном объеме, и на 1 января текущего года остаток средств составил 3,981 млн руб. В ходе работ были выявлены недочеты, скорректирована проектная документация, получено положительное заключение на сумму более 2 млн руб. По словам Г. Синьковой, в течение года подрядчик нарушал все установленные сроки работ, что привело к судебному разбирательству. "Больница суд выиграла, и мы надеемся, что организация завершит все работы. Мы в свою очередь держали данный вопрос и ход работ на постоянном контроле", - отметила замминистра.



Депутат О. Носенко, задавая вопрос отметила, что в прошлом году в регионе было заготовлено 35,2 млн куб. м древесины, при этом налоговая отдача составила 4,8 млрд руб. Это на 57% больше, чем в 2015 году, однако, по словам парламентария, это все равно мало. Исходя из ее расчетов, получилось, что налоговые поступления от одного кубического метра заготовленной древесины составляют 4%. О. Носенко поинтересовалась, сколько средств в минувшем году было израсходовано на лесовосстановление, защиту и охрану лесов. Также ее интересовало, сколько предприятия-лесозаготовители получили возмещения по НДС в 2016 году. Министр финансов не смогла озвучить сумму, поскольку НДС - это федеральный налог, и он администрируется ФНС. Что касается налогов, то по подсчетам налоговая отдача от официально работающих предприятий лесной сферы (без учета крупных лесозаготовителей) составляет от 0 до 1,5 - 2 тыс. руб. Правительство региона при этом проводит с ними большую работу для увеличения налоговых отчислений. На восстановление, авиапатрулирование, мониторинг, предотвращение пожаров было направлено 628,1 млн руб.



Депутат Илья Сумароков также обеспокоен уровнем заработной платы младшего медицинского персонала. По его словам, средняя зарплата медицинских сестер и нянечек составляет 12 тыс. руб. Он поинтересовался, возможно ли будет в 2018 году увеличить размер их зарплаты. Н. Бояринова отметила, что это обязанность регионального правительства согласно "майским" указам президента. При этом средняя зарплата в 2016 году у них составила чуть более 18 тыс. руб. "При разной нагрузке размер их заработной платы отличается", - пояснила министр. Также она сообщила, что заработная плата работников бюджетной сферы, которые не попали в "майские" указы главы государства, будет индексироваться.



Виктор Шопен обратил внимание на сумму профицита. Он попросил министра прокомментировать этот момент и оценить работу правительства в этой связи. Однако министр финансов не стала давать оценку работе правительства. При этом отметила, что оно в течение года проводило кропотливую работу, чтобы отстоять те или иные позиции в бюджете, не потерять средства на их финансирование. "Если бы расходная часть была исполнена на 100%, то мы вынуждены были бы, скорее всего, кредитоваться. Да, есть недоработки, будем улучшать качество планирования", - пояснила Н. Бояринова. Заместитель председателя регионального правительства Виктор Кондрашов часть вины возложил на лесопромышленный комплекс. "Сложно было спрогнозировать налоговые поступления от них", - добавил зампред.



Депутат Владислав Буханов поинтересовался у министра, может ли для региона в последующие годы увеличиться сумма финансовой поддержки аграриев. Н. Бояринова, отвечая на вопрос, пояснила, что правительству региона и депутатам Государственной Думы от области нужно более активно работать с федеральным центром для увеличения субсидий сельхозпроизводителям. Ведь эта отрасль глубоко дотационна. "Федеральный центр очень жестко оценивает не только использование средств, но и полученные результаты в натуральных величинах. Министерство сельского хозяйства России ввело штрафные санкции. При невыполнении хотя бы одного показателя применяются санкции", - отметила Н. Бояринова.



Уполномоченный по правам человека Валерий Лукин обратил внимание главных распорядителей бюджетных средств на неисполненные средства в рамках тех или иных программ и призвал более ответственно относиться к распоряжению бюджетными средствами.



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2017-06-28 14:46:22