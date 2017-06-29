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Сабантуй отпразднуют на острове Юность в Иркутске 1 июля

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Иркутск. Сибирские новости - Культурно-спортивный праздник «Сабантуй-2017» пройдет 1 июля на острове Юность в Иркутске.

Сабантуй - один из самых ярких и любимых праздников татаро-башкирских народов. Посетить его смогут все желающие. Горожан и гостей города ожидает насыщенная культурная и спортивная программа: концерт артистов из города Казань, фестиваль исполнителей народных и современных песен, национальная борьба «Курэш», перетягивание палки, поднятие гири и многое другое.

Для зрителей традиционно будут организованны различные развлекательные игры и соревнования, а для юных гостей праздника будут работать детские площадки.

Открытие праздника торжественным шествием запланировано на 12:00, уже в 12:45 начнется концерт гостей из Казани, в 13:30 откроется фестиваль-конкурс татаро-башкирских фольклорных коллективов и выступления национально-культурных центров. Соревнования по национальной борьбе "Курэш" начнутся в 13:30, финальные поединки можно будет посмотреть в 15:30, сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья.

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2017-06-29 04:29:25




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