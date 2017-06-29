В Иркутске построят новое здание областного суда за 1,4 млрд рублей

Иркутск. Сибирские новости - Строительная компания «ВостСибСтрой» возведет новое здание для Иркутского областного суда. Именно она стала победителем аукциона по отбору подрядчика, итоги которого подвели 22 июня.



Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость работ оценивается в 1,418 млрд руб. Источник финансирования - федеральный бюджет. Начало строительных работ запланировано на июль 2017 года. По расчетам проектировщиков, строительство займет четыре года.



Здание представляет собой строение, состоящее из трех разновысотных блоков, этажностью шесть и 10 этажей с подвальным помещением и одного подземного блока (подземной автостоянки). В уровне подвала предусмотрен переход для судей из подземной автостоянки в обособленный лифт. Подземная автостоянка рассчитана на 36 машин. Общая площадь здания - свыше 17 тыс. кв. м. Адрес объекта капитального строительства - Иркутск, ул. Байкальская, 121.



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2017-06-29 09:56:40