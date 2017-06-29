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Прокуратуру Иркутской области просят проверить бездействующие власти Вихоревки
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В прокуратуру Иркутской области направлено обращение министерства жилищной …
Коршуновский ГОК провел рекультивацию бывшего отвала
12:12 - Железногорск-Илимский. Сибирские новости - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») …
Жители Иркутска могут принять участие в составлении карты неблагоустроенных общественных территорий
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске продолжается работа по составлению карты неблагоустроенных территорий. …
Заксобрание держит на контроле распределение средств на капремонт и строительство объектов социнфраструктуры
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках парламентского контроля депутаты 28 июня рассмотрели на сессии …
Заксобрание обратится в Госдуму с предложениями по поддержке местных сельхозпроизводителей
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области направят в Государственную …
Активисты ОНФ проверили участки дорог в Иркутске по обращениям жителей и отметкам на карте «убитых» дорог
11:25 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты ОНФ 28 июня проверили участки дорожного полотна, нанесенные …
Заксобрание просит правительство представить стратегию развития аэропорта Иркутска
11:16 - Иркутск. Сибирские новости - Информацию о реализации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции …
Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии «Russian Event Awards»
10:49 - Иркутск. Сибирские новости - Стартовал прием заявок и проектов на соискание Национальной премии в области …
Аэропорт Иркутска стал победителем Национальной премии в области авиационного маркетинга
10:38 - Иркутск. Сибирские новости - Международный аэропорт Иркутска получил награду в категории «Аэропорт …
В Иркутске построят новое здание областного суда за 1,4 млрд рублей
09:56 - Иркутск. Сибирские новости - Строительная компания «ВостСибСтрой» возведет новое здание для …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидаются умеренные кратковременные дожди, грозы, днем и ливневые дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
И действительно, в век повсеместного распространения беспроводных технологий без привычных кабелей и проводов, как ни странно, не обойтись. Причем для их изготовления зачастую лучше подходит алюминий, чем привычная медь.
21 июня 2017 года в Ивано-Матренинской детской клинической больнице состоялась акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез». ВТБ профинансировал приобретение портативного электрокардиографа, оптических систем для хирургов и стоматологической установки на сумму 1,5 млн руб.
Пресс-релиз
«Ростелеком» в Иркутской области подключает каждого пятого нового клиента в день обращения.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает роуминг на Карибах в сети Digicel. Клиентам компании доступна услуга автоматического голосового роуминга и мобильный интернет.
В АО «Ангарская нефтехимическая компания» состоялся Круглый стол на тему «Актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы «НК «Роснефть» и региона присутствия в 2017 году».