Аэропорт Иркутска стал победителем Национальной премии в области авиационного маркетинга

Иркутск. Сибирские новости - Международный аэропорт Иркутска получил награду в категории «Аэропорт года». Оценка номинантов производилась по результатам общеотраслевого бенчмаркинга аэропортов на основе объективных измеряемых показателей коммерческой деятельности за 2016 год.



В 2016 году аэропорт привлек к сотрудничеству шесть новых авиаперевозчиков, среди которых две международные компании: China Eastern Airlines и Juneyao Airlines. Было открыто более 10 новых направлений. Иркутск стал пятым городом в стране, который связан прямым рейсом с Шанхаем. Пассажиропоток аэропорта превысил 1,7 млн человек. На международных линиях за 12 месяцев было обслужено вполовину больше пассажиров, чем в 2015 году.



В прошлом году был реализован ряд проектов по увеличению доли неавиационной деятельности в портфеле доходов предприятия. Так, изменена концепция аренды торговых площадей в терминалах, увеличено число партнеров аэропорта в части поставки бортового питания, на 25% выросла загрузка гостиницы.



По словам генерального директора АО «Международный Аэропорт Иркутск» Алексея Рендоревского, победа в престижной Национальной премии - это подтверждение правильности стратегии действий авиапредприятия по увеличению эффективности бизнеса и результат хорошей работы всего коллектива. "Для нас также ценно, что в формировании рейтинговых критериев участвовали ведущие эксперты отрасли, - подчеркнул А. Рендоревский. - Это профессиональная и независимая оценка нашей деятельности".



Церемония награждения победителей Национальной премии в области авиационного маркетинга прошла в Москве в рамках Стратегического форума гражданской авиации. Учредителем премии выступил Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА).



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2017-06-29 10:38:39