Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии «Russian Event Awards»

Иркутск. Сибирские новости - Стартовал прием заявок и проектов на соискание Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.



В 2017 году региональный этап Сибири и Дальнего Востока пройдет в Иркутске. Лучшие проекты Региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2017 года, который пройдет в октябре в Липецке.



К участию в конкурсе приглашаются организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня: авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма. К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2017 году до момента завершения срока приема проектов на соответствующий региональный конкурс.



"В прошлом году пять проектов Иркутской области стали лауреатами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Это такие мероприятия как Фестиваль деревянных скульптур «В гостях у сказки», празднование 385-летия Братска острожного и Дня Святой Троицы, Региональный фестиваль-конкурс духовной музыки «Рождественская звезда». Это хороший результат, так как только из Сибирского федерального округа было заявлено 260 проектов. Участие к таком мероприятии всегда полезный опыт для организаторов туриcтических событий", - отметила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.



Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» учреждена в 2012 году в Воронеже.



Учредители премии: ФРОС «Region PR», ООО «Продюсерский центр «Контент» и ООО «Агентство управления трендами». Стратегические партнеры Национальной премии «Russian Event Awards»: Международная туристская выставка «Интурмаркет», Маркетинговое агентство «Visit Russia», Национальная ассоциация специалистов событийного туризма (НАСТ), Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), Фонд развития малых исторических городов «Настоящая Россия», Мультимедийный информационный ресурс «Живая карта России», Межрегиональная Ассоциация событийного туризма Сибири (МАСТС).



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2017-06-29 10:49:29