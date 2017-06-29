Заксобрание просит правительство представить стратегию развития аэропорта Иркутска

Иркутск. Сибирские новости - Информацию о реализации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры АО «Международный Аэропорт Иркутск» рассмотрели в рамках 52-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области 28 июня. Вопрос уже неоднократно обсуждался на площадке областного парламента, последний раз был рассмотрен на мартовской сессии ЗС.



Напомним, в 2017 году был принят депутатский запрос, касающийся аэропорта, 100% акций которого в 2015 году было передано в собственность Иркутской области для привлечения инвестора с целью модернизации аэропорта на условиях государственно-частного партнерства, а также для увеличения пассажиропотока до 3 млн человек к 2020 году.



Правительство региона должно было разработать предпроектную документацию на строительство нового аэропорта, а также реконструкцию и модернизацию существующей инфраструктуры, провести конкурс на право заключения соглашения с инвестором и приступить к строительству.



При рассмотрении информации по депутатскому запросу в прошлый раз парламентарии не получили исчерпывающих ответов на все возникающие вопросы и полного видения дальнейшего развития ситуации.



Как отметили депутаты по итогам доклада, представленного на июньской сессии министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артуром Сулейменовым, никакой заметной работы в данной сфере по-прежнему не ведется.



Как сообщает пресс-служба ЗС, вице-спикер областного парламента, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова заметила, что до сих пор не определен земельный участок под строительство нового аэропорта, отсутствуют какие-либо подвижки в части подготовки проектно-сметной документации.



Также парламентарии высказали опасения, что регион потеряет средства, предусмотренные федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы до 2020 года», а это около 23 млрд руб. При этом средства должны были быть направлены не только на строительство нового аэропорта, но и на реконструкцию сети северных аэропортов региона.



Депутат Александр Балабанов зачитал выдержки из протоколов совещания в министерстве транспорта РФ, где отмечается неисполнение правительством Иркутской области обязательств, предусмотренных соглашением с минтрансом о сотрудничестве относительно реконструкции аэропортового комплекса, отсутствие изменений в плане привлечения инвестиций.



Кроме того, отмечена невозможность начала строительства нового аэропорта в рамках федеральной программы в 2017 году по причине отсутствия решения правительства о выборе земельного участка, а также инвестора, готового участвовать в софинансировании проекта.



Депутат Законодательного Собрания Борис Алексеев предложил направить обращение в адрес губернатора Иркутской области, касающееся необходимости выполнения обязательств по соглашению с минтрансом РФ, а также с предложениями о совместных действиях. Заместитель председателя комитета по собственности Дмитрий Ершов также высказал ряд предложений, сформированных по итогам работы комитета и депутатов фракции ЛДПР в Законодательном Собрании.



В частности, было предложено поручить комитету провести обсуждение вопроса о реализации комплекса мероприятий по модернизации аэропортового комплекса с участием депутатов, членов правительства, руководства АО «Международный Аэропорт Иркутск», а также представителей авиакомпаний с привлечением экспертов данной сферы и выработать конкретные предложения для регионального правительства.



Правительству области рекомендовано представить в Заксобрание стратегию развития аэропортового комплекса с учетом предложений рабочей группы. Подводя итог обсуждения, спикер Законодательного Собрания Сергей Брилка подчеркнул, что озвученные парламентариями предложения войдут в проект постановления, которое будет сформировано по результатам рассмотрения вопроса на сессии. А также предложил установить месячный срок для работы над рекомендациями постановления.



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2017-06-29 11:16:45