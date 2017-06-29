Активисты ОНФ проверили участки дорог в Иркутске по обращениям жителей и отметкам на карте «убитых» дорог

Иркутск. Сибирские новости - Иркутские активисты ОНФ 28 июня проверили участки дорожного полотна, нанесенные на интерактивную карту «убитых» дорог, а также объекты, по которым жители обратились с вопросами в региональное отделение Народного фронта. По результатам рейда будет направлен запрос мэру Иркутска, сообщил региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Сергей Батукаев.



В начале рейда активисты побывали на улице Рабочего Штаба в месте поворота в микрорайон Зеленый. Еще накануне там из асфальта высилось препятствие, которое общественники назвали «пеньком». Менее чем за сутки «пенек» срезали, дорожное полотно разровняли, нанесли разметку. Но уже на следующем объекте - перекресток улиц Рабочего Штаба и Шевцова - активисты сочли проведенные работы неудовлетворительными. Предыдущий выезд на этот объект состоялся несколько недель назад. «Сетевая организация в должном объеме не устранила замечания, ссылаясь на временный ремонт. Этот перекресток до сих пор является аварийным участком. Разметка на пешеходном переходе отсутствует, потому что подрядная организация не уложила дорожное полотно. До 30 августа работы должны быть завершены, это тем более актуально, что движение здесь очень интенсивное, рядом находится школа», - подчеркнул С. Батукаев.



Проблему безопасности движения пешеходов активисты рассмотрели на улице Советской, где ведутся работы по укладке асфальтированного тротуара. Как отметил активист Народного фронта Алексей Котов, асфальт не имеет достаточной плотности. В нескольких местах тротуары смонтированы с опасными для пешеходов уклонами. «Зимой эти уклоны превратятся в каток и будут представлять повышенную опасность, в первую очередь, для пожилых и ослабленных людей», - пояснил активист. По его словам, в местах примыкания тротуара к перекресткам необходимо обустроить пандусы, а для обеспечения безопасного спуска пешеходов ступеньки. Необходимо исправлять и ошибку в строительстве тротуара на улице Октябрьской Революции, где прямо посередине дорожки для пешеходов оказались столб и старое дерево.



На улице 30-й Дивизии общественники дали низкую оценку отремонтированному в 2014 году дорожному участку, гарантийный срок на который истекает в нынешнем году. Здесь отсутствует ливневая канализация, асфальт в многочисленных неровных заплатках. Как пояснили представители администрации города, с подрядчиком ведется претензионная работа. «Мы считаем необходимым держать вопрос на контроле, чтобы ремонт был сделан в рамках гарантийных обязательств подрядчика», - отметили активисты ОНФ. Вопросы у общественников вызвала и улица Седова перед Академическим мостом, где образовались провалы на дорожном покрытии и возникла аварийная обстановка, не обозначенная необходимыми дорожными знаками. Обсудили активисты с представителями администрации и проблемные вопросы по ремонту улицы Лермонтова. Спецтехника занимает сразу две полосы, что создает большие заторы на одной из самых оживленных автомагистралей города. Активисты предложили планировать дорожные работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства для горожан.



«Мы призываем всех жителей региона наносить участки дорог на карту ОНФ, адрес сайта - http://dorogi-onf.ru/city/27258/. Обращаемся также с призывом голосовать за те дороги, которые, по вашему мнению, должны быть отремонтированы в первую очередь», - сказал С. Батукаев. От активности самих жителей зависит, какие действия будет предпринимать власть и все ответственные организации, резюмировал эксперт.



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2017-06-29 11:25:09