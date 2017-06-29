Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 29.06.2017, 17:30
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.54 (+0.66)
EUR 67.69 (+1.73)
10 CNY 87.57 (+1.11)
Информер праздники сегодня

Заксобрание обратится в Госдуму с предложениями по поддержке местных сельхозпроизводителей

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области направят в Государственную Думу обращение о необходимости принятия отдельных мер, направленных на развитие и поддержку переработки сельскохозяйственной продукции. Такое решение было принято на сессии областного парламента 28 июня, сообщает пресс-служба ЗС.

В частности, в обращении выражена обеспокоенность обязанностью переработчиков сельхозпродукции по созданию локальных очистных сооружений до 1 января 2019 года, что, по мнению депутатов областного парламента, является непомерной ношей для местных производителей.

Предлагается дифференцировать сроки реализации данной обязанности, а также предусмотреть льготы для тех, кто выносит производства за черту населенных пунктов. Кроме того, в обращении отмечена необходимость введения в антимонопольное и налоговое законодательство антидемпинговых инструментов.

Данные предложения уже обсуждались на парламентских слушаниях в Госдуме, где были озвучены депутатом Владиславом Бухановым. Кроме того, обсуждения прошли на площадках агропромышленного союза и союза предпринимателей и промышленников Иркутской области, а также на Байкальском гражданском форуме.

Ссылки по теме:

2017-06-29 11:37:36




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!