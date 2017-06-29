Заксобрание обратится в Госдуму с предложениями по поддержке местных сельхозпроизводителей

Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области направят в Государственную Думу обращение о необходимости принятия отдельных мер, направленных на развитие и поддержку переработки сельскохозяйственной продукции. Такое решение было принято на сессии областного парламента 28 июня, сообщает пресс-служба ЗС.



В частности, в обращении выражена обеспокоенность обязанностью переработчиков сельхозпродукции по созданию локальных очистных сооружений до 1 января 2019 года, что, по мнению депутатов областного парламента, является непомерной ношей для местных производителей.



Предлагается дифференцировать сроки реализации данной обязанности, а также предусмотреть льготы для тех, кто выносит производства за черту населенных пунктов. Кроме того, в обращении отмечена необходимость введения в антимонопольное и налоговое законодательство антидемпинговых инструментов.



Данные предложения уже обсуждались на парламентских слушаниях в Госдуме, где были озвучены депутатом Владиславом Бухановым. Кроме того, обсуждения прошли на площадках агропромышленного союза и союза предпринимателей и промышленников Иркутской области, а также на Байкальском гражданском форуме.



Ссылки по теме:



2017-06-29 11:37:36