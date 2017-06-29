Заксобрание держит на контроле распределение средств на капремонт и строительство объектов социнфраструктуры

Иркутск. Сибирские новости - В рамках парламентского контроля депутаты 28 июня рассмотрели на сессии информацию об исполнении постановления ЗС Иркутской области «О ходе реализации положений статей 16, 17 Закона Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».



Данные статьи касаются сроков распределения субсидий из областного в местные бюджеты, а также сроков проведения конкурсных процедур по определению подрядчиков. Этот вопрос обсуждался парламентариями в мае.

Как доложил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, в виде субсидий для муниципальных образований наибольший объем средств выделяется по программам развития жилищно-коммунального хозяйства, по доступному жилью, развитию образования, развитию дорожного хозяйства.



Как сообщает пресс-служба ЗС, общая сумма составляет 13,8 млрд руб. К настоящему моменту распределено 96,4% субсидий муниципальным образованиям на общую сумму 13,3 млрд руб. Заключено 1,042 тыс. соглашений с муниципалитетами о выделении субсидий или 90% от плана. Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев добавил, что общий объем финансирования работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов, ответственными за которые являются министерства регионального правительства, составляет на этот год 8,3 млрд руб.



По данным на 28 июня, заключены контракты на проведение работ на сумму 6,6 млрд руб., объявлены торги ни сумму 729 млн руб., в работе министерства заявки на общую сумму 164 млн руб. Таким образом, не поступило заявок на сумму 805 млн руб. Председатель ЗС Сергей Брилка обратил внимание правительства на то, что общий инвестиционный потенциал Иркутской области на этот год составляет 28 млрд руб. с учетом средств Дорожного фонда.



«Сегодня уже июль, а работа по доведению средств не закончена. Что мы скажем людям, если к концу года у нас опять сложится профицит в несколько миллиардов? Каким образом ведется планирование работы? Мы не зря внесли в региональный закон требования по ограничениям сроков распределения средств и проведения торгов, такие же требования установлены в федеральном законе, - подчеркнул спикер. - Каждый объект, предусмотренный законом о бюджете, находится на контроле депутатского корпуса, и в конце года мы должны увидеть, что все заложенные средства, все взятые нами обязательства перед людьми исполнены».



Заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова добавила, что наибольшую обеспокоенность депутатов взывают ситуация с субсидиями, распределенными в муниципальные образования, потому что даже по доведенным средствам нет информации о проведении торгов.

Она также напомнила, что в бюджет текущего года изначально было заложено 300 млн руб. на проект «Народные инициативы», а при корректировке в марте объем финансирования возрос до 500 млн руб., при этом соглашения заключались только после увеличения суммы, что затягивает сроки доведения средств до муниципалитетов и проведения торгов.



Поэтому при рассмотрении проекта бюджета на следующий год парламентарии будут настаивать, чтобы в него изначально была заложена полная сумма на реализацию проекта. Проведенный депутатами анализ также показал, что, несмотря на жесткие требования к муниципальным образованиям по предоставлению проектно-сметной документации на объекты для выделения финансирования на них, региональными министерствами были предложены к включению в бюджет объекты, на которое нет готовых проектов и экспертизы, что также удлиняет сроки. Депутаты подготовили рекомендации по устранению выявленных недостатков. Профильный комитет ЗС будет проводить мониторинг ситуации ежемесячно.



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2017-06-29 12:01:53