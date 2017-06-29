Жители Иркутска могут принять участие в составлении карты неблагоустроенных общественных территорий

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске продолжается работа по составлению карты неблагоустроенных территорий. От жителей города до 11 июля ждут информацию о площадках, которые нуждаются в благоустройстве. Такие пространства планируют привести в порядок до 2022 года в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова.



Для участия в составлении карты необходимо заполнить анкету на сайте https://fkgs.admirk.ru/parki-goroda-i/index.html. При этом горожанам необходимо оставить информацию о заявителе, фотографию состояния территории, обозначить пожелания в части благоустройства и подтвердить готовность собственного участия в реализации проекта.



"Список благоустраиваемых пространств на этот год уже сформирован, денежные средства выделены. Но такая работа будет продолжена в последующее пять лет. Сегодня необходимо составить карту, чтобы начать подготовительную работу, и тогда с началом следующего теплого периода мы приступили к благоустройству предлагаемых горожанами территорий", - отметила О. Иванова.



Напомним, благоустройство общественных пространств Иркутска началось в ходе подготовки к празднованию 355-летия города. В 2016 году в порядок приведены 42 площадки. В текущем году в администрации разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды г. Иркутска в 2017 году». Ее реализация осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов.



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2017-06-29 12:05:48