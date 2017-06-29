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Коршуновский ГОК провел рекультивацию бывшего отвала

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Железногорск-Илимский. Сибирские новости - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») рекультивировал земельный участок площадью более 50 га.

Земельный участок с 2011 года использовался как один из отвалов для складирования вскрышных пород Коршуновского карьера. В общей сложности сюда было вывезено около 8 млн куб. м пустой породы. После того, как отвал был полностью отработан и закрыт, специалисты КГОК провели горно-техническую рекультивацию участка: выровняли поверхность, убрали валуны, закопали ямы.

«Коршуновский ГОК всегда ответственно относился к проведению природоохранных мероприятий. Одним из них стала рекультивация отвала 2Б, - отметил заместитель главного маркшейдера комбината Владимир Серветник. - Давно замечено, что при закрытии старых отвалов происходит интенсивное самозарастание местности от семян растущих вокруг деревьев. Так что через 8 - 10 лет после проведенной рекультивации на данном участке произойдет естественное восстановление леса».

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2017-06-29 12:12:16




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