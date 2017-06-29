Прокуратуру Иркутской области просят проверить бездействующие власти Вихоревки

Иркутск. Сибирские новости - В прокуратуру Иркутской области направлено обращение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области с просьбой организовать проверку действий органов местного самоуправления города Вихоревка по подготовке объектов тепловой энергетики, жилого фонда и социальной сферы к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Александр Барнаков.



На совещании, где вопрос о бездействии властей Вихоревского городского поселения при подготовке к зиме рассмотрели в присутствии представителей Ростехнадзора, прокуратуры, следственного комитета, ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркутской области», ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения», было отмечено, что из регионального бюджета Вихоревскому городскому поселению на подготовку к предстоящему отопительному сезону выделено 55 млн руб.



В котельной «Водогрейная» в настоящее время идут работы по замене двух котлов, выделенных городу из аварийно-технического запаса Иркутской области. Монтажом нового оборудования занимаются 18 специалистов ООО «Беком+». В ближайшие недели завершатся работы по котлу № 4, уже укреплен фундамент котла № 6. До начала отопительного сезона работы будут закончены.



"Вместе с тем концессионеры из ООО «Тепловые сети», которые и работ по подготовке к зиме не ведут, и с котельной не желают расставаться, бездействуют совместно с городской властью", - прямо заявил замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Александр Барнаков.



В отопительный сезон 2016 - 2017 годов котельная «Водогрейная» более 150 раз останавливалась из-за аварий оборудования, семь раз котельная полностью прекращала подачу тепла в город. Правительство Иркутской области в оперативном порядке выделило на выполнение аварийно-восстановительных работ в котельной больше 5 млн руб., из аварийно-технического запаса предоставило бурый уголь на сумму около 17 млн руб. Всего в 2016 году Вихоревскому муниципальному образованию на прохождение отопительного периода было предоставлено более 60 млн руб.



Региональный министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов предложил, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за бездействия компании и администрации муниципалитета под угрозой замерзания оказался целый город, выработать комплекс мер, которые помогут разрешить ситуацию. "Несколько дней назад я был в Вихоревке и подтверждаю: работы по подготовке котельной «Водогрейная» к зиме концессионером ООО «Тепловые сети» не ведутся", - сообщил А. Сулейменов.



Сегодня областной штаб по подготовке к зимнему периоду провел очередное селекторное совещание. На обратную связь были вызваны Слюдянский, Зиминский, Мамско-Чуйский, Киренский районы и города Тулун и Черемхово.

О ходе завоза топлива в территории Крайнего Севера рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта.



"По данным на 26 июня, для нужд Бодайбинского, Мамско-Чуйского и Киренского районов отгружено 73 тыс. тонн угля (75%). Доставлено до места почти 46 тыс. тонн (около 48%)", - рассказал Александр Барнаков.



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2017-06-29 12:23:36