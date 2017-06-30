Количество попыток детских суицидов в Иркутской области увеличилось почти в три раза

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области этом году в результате действий взрослых (как правило, это родители либо другие близкие родственники) уже погибли 32 ребенка. В прошлом году смертей было почти в два раза меньше - 18. Об этом в прямом эфире программы «Фактор здравого смысла» (АИСТ) сообщил руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунёв.



«И то же мы имеем по количеству детских суицидов. Смотрим данные за первый квартал этого года (за второй квартал обобщенных данных пока нет). Берем весь Северо-Западный Федеральный округ - восемь детских самоубийств, Северо-Кавказский - семь случаев. Иркутская область - 11 случаев за квартал. Для сравнения: в Кемеровской области - один случай, Новосибирская область - два, Красноярский край - два. Что здесь еще можно говорить? Сообщений только о попытках самоубийств по состоянию на 20 июня этого года будет 76 - я имею в виду о попытках самоубийств детей. В первом полугодии прошлого года было 24. За один год рост почти в три раза! Такую динамику не дает ни один регион России», - заявил генерал-майор.



По его словам, из 76 случаев следствие не установили ни одного, где бы причинами были «группы смерти» в Интернете. «У двоих ребятишек около года назад были эпизоды, когда они заходили на этот сайт: они зашли и вышли, больше они там не были. Это говорит о том, что виноваты не сайты, виновата та система, которую мы здесь создали. Виновата наша работа, это результаты нашей работы. На мой взгляд, все опять упирается, как это ни странно звучит, в деньги. Потому что деньги для спорта это работа тренеров, это инвентарь, это ремонты, это поездки на соревнования. По линии министерства образования и министерства социального развития обязательные выплаты, которые не уменьшить. А вот та надстройка, которая есть над этими обязательными выплатами - это уже какая-то более живая работа с детьми», - отмечает А. Бунёв.



По его словам, по линии минобразования в 2014 году из бюджета было потрачено 22,9 млрд руб. При этом на начало 2017 года было заложено 30,4 млрд руб, с последними изменениями - 31,1 млрд руб., снижение около 5%. Инфляция за три года - около 30%. «То есть за каких-то последних три года по линии минобразования мы на одного ребенка начали тратить фактически на треть меньше», - добавил генерал-майор. В качестве примера он привел Красноярский край.



Так, в немного отличающемся по численности населения регионе на образование средств выделяется на 60% больше - 50,9 млрд руб. По линии министерства социального развития, опеки и попечительства в прошлом году было 21,6 млрд руб., в 2017 году - 20,5 млрд руб. (сейчас объем средств увеличили). «Вот мы взяли уровень трат по линии министерства социального развития на 2010 год (год был не очень богатый, он был после кризиса), прибавили к нему инфляцию (неофициальный уровень инфляции, наверное, больше, но тут который зафиксирован статистически), и получилось, что, если поддерживать фактически на одного человека по линии министерства социального развития уровень трат 2010 года, то на этот год нужно было потратить 32 млрд руб. А как я уже сказал, выделен 21 млрд руб. Еще раз: есть обязательные выплаты, от которых никуда не уйдешь, а денег, которые идут на живую работу - нет. И в результате мы имеем то, что имеем. Здесь все достаточно понятно, и не надо ничего выдумывать», - резюмировал А. Бунёв.



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2017-06-30 11:09:29