Сергей Левченко занял 15-ое место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за май 2017 года

12:14 - Москва. Сибирские новости - «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров …

Руслан Болотов потребовал ускорить экспертизу проектов по формированию комфортной городской среды

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается реализация приоритетного национального …

Бойцы строительного отряда «Байкал» отправились на объекты БАМа Восточно-Сибирской железной дороги

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - На строительные объекты ВСЖД отправились бойцы студенческого строительного …

В Иркутской области большинство участников ЕГЭ по иностранным языкам выбрали английский

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные …

Делегация Иркутской области принимает участие в IV форуме регионов России и Беларуси

11:42 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко принимает …

Иркутская область в числе шести регионов реализует все мероприятия программы устойчивого развития села

11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область входит в число шести российских регионов, реализующих …

Проспект Маршала Жукова в Иркутске отремонтируют до 1 августа

11:27 - Иркутск. Сибирские новости - Проспект Маршала Жукова в Иркутске отремонтируют до 1 августа. Об этом в …

На ВСЖД разработана программа ремонтно-путевых работ до 2020 года

11:20 - Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге 29 июня состоялся технико-технологический …

В Иркутском районе выбирают место для строительства перегрузочных мусоросортировочных пунктов

11:15 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях, …

Количество попыток детских суицидов в Иркутской области увеличилось почти в три раза

11:09 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области этом году в результате действий взрослых (как правило, …