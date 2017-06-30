Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 30.06.2017, 19:56
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.09 (-0.46)
EUR 67.50 (-0.19)
10 CNY 87.17 (-0.40)
Информер праздники сегодня

В Иркутском районе выбирают место для строительства перегрузочных мусоросортировочных пунктов

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Вопрос снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях, расположенных вблизи озера Байкал, обсуждался на выездном совещании, которое провел в Иркутском районе министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. В совещании участвовали депутат ЗС Анастасия Егорова, представители от регионального министерства имущественных отношений, органов местного самоуправления Иркутского района, глава Большереченского муниципального образования Юрий Витер.

По данным надзорных органов в сфере охраны окружающей среды, на территории Большереченского МО зарегистрировано две несанкционированных свалки площадью 1,5 га и объемом накопленных отходов 4,5 тыс. куб. м. В Листвянском МО находятся три свалки общей площадью 1,6 га и объемом отходов 40 тыс. куб м. На совещании был поставлен вопрос о том, что администрации Иркутского района необходимо подготовить и направить в минприроды региона пакет документов для предоставления субсидий областного бюджета на софинансирование необходимых мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов.

По словам А. Крючкова, после ликвидации несанкционированных свалок в Большереченском и Листвянском МО там возможно строительство мусоросортировочной станции с элементом переработки ТКО и мусороперегрузочной станции. Предполагается, что мощность перегрузочных мусоросортировочных пунктов в этих муниципалитетах будет 20 тыс. куб. м в год. В настоящее время началась проработка вопроса по выбору земельного участка под строительство этих объектов, такой участок должен соответствовать действующему природоохранному законодательству.

Ссылки по теме:

2017-06-30 11:15:58




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!