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На ВСЖД разработана программа ремонтно-путевых работ до 2020 года

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Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге 29 июня состоялся технико-технологический совет, на котором обсудили вопросы подготовки магистрали к ремонтно-путевым работам до 2020 года. Согласно разработанной программе мероприятий на ВСЖД в период 2018 - 2020 гг. общий объем путевых работ составит около 1,5 тыс. км. За три года планируется модернизировать и отремонтировать более 1 тыс. км железнодорожного пути.

Первый заместитель начальника ВСЖД Вадим Владимиров подчеркнул, что реализация программы до 2020 года весьма масштабна и под силу железной дороге как в технологическом плане, так и с точки зрения организации движения поездов. Для этого будет учитываться опыт текущего года, когда впервые в истории дороги на одном участке осуществляется ремонт путей в режиме «трех закрытых перегонов».

Результатом выполнения инвестиционной программы реконструкции пути станет улучшение ряда показателей. Так, в 2018 году на ряде участков скорость движения увеличится у пассажирского поезда до 130 км/ч, у грузового - до 90 км/ч.

В два раза сократится время на мероприятия по текущему содержанию пути, увеличится надежность технических средств, а эксплуатационные расходы снизятся за счет укладки бесстыкового пути с заменой деревянных шпал на железобетонные. Всего за трехлетний период на программу модернизации пути планируется направить около 27,4 млрд руб.

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2017-06-30 11:20:36




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