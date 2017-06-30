Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 30.06.2017, 19:54
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.09 (-0.46)
EUR 67.50 (-0.19)
10 CNY 87.17 (-0.40)
Информер праздники сегодня

Проспект Маршала Жукова в Иркутске отремонтируют до 1 августа

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Проспект Маршала Жукова в Иркутске отремонтируют до 1 августа. Об этом в ходе проверки качества выполнения работ заявил глава Октябрьского округа Иркутска Владимир Преловский. Он отметил, что такие сроки обозначены договором между администрацией города и подрядной организацией, в рамках него предусмотрена замена дорожного покрытия и бордюрного камня, обустройство пешеходных переходов и тротуаров.

На проспекте уже выполнено обустройство групп пешеходных дорог по обеим сторонам с заменой бордюрного камня, асфальтированием и обустройством газонов. В начале июля планируется приступить к замене около 30 тыс. кв. м асфальтового покрытия на автодороге. На участках проведения работ будут частично перекрывать движение автотранспорта.

"Всего на территории Октябрьского округа ремонт ведется на пяти улицах: Седова, Советская, Ширямова, Депутатская и проспекте Маршала Жукова. В общей сложности будет заменено около 100 тыс. кв. м асфальта и обустроено 20 тыс. кв. м пешеходного и тротуарного пространств. Качество и сроки выполнения ремонтных работ контролируются, все идет в соответствии с графиком", - отметил В. Преловский.

По информации подрядчика, в ходе выполнения работы в план вносились корректировки с учетом потребности горожан. В частности, в районе остановки «Дружба» отмечается высокий пассажиропоток. Для удобства граждан принято решение расширить тротуар. На ремонте участков автодороги на проспекте Маршала Жукова задействовано от 15 до 30 человек и до восьми единиц техники.

Напомним, что ремонт дорог в Иркутске проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и будет продолжаться до конца сентября. Все работы включают замену дорожного полотна, бордюрного камня, тротуарного покрытия, на некоторых улицах будет проводиться монтаж дополнительного освещения, также будут перенесены несколько светофорных объектов при расширении проезжей части.

Ссылки по теме:

2017-06-30 11:27:19




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!