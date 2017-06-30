Иркутская область в числе шести регионов реализует все мероприятия программы устойчивого развития села
Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область входит в число шести российских регионов, реализующих все мероприятия программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом рассказал директор департамента развития сельских территорий минсельхоза РФ Владимир Свеженец на Всероссийском семинаре по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования и устойчивому развитию сельских территорий в Якутске.
Так, в текущем году министерство сельского хозяйства региона выдало 246 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам - 172. В рейтинге по объему средств федерального бюджета, направленных на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, Иркутская область занимает первое место в СФО и восьмое место в России.
В рамках программы также запланировано строительство 24 фельдшерско-акушерских пунктов, 28 плоскостных спортивных сооружений, сообщает пресс-служба регионального правительства. Продолжается строительство трех школ, четырех домов культуры, планируется построить 17 км водоразводящих сетей, ведется строительство газопровода низкого давления. Запланировано строительство 4,5 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов.
Объем средств федерального бюджета, предоставленных Иркутской области в 2017 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, является максимальным в Сибирском федеральном округе. Особое внимание в регионе уделяется развитию малых форм хозяйствования. За 2012 - 2017 годы 386 начинающих фермеров получили гранты на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. По программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» за шесть лет 48 фермерских хозяйств получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм.
На развитие семейных молочных животноводческих ферм с 2013 по 2016 годы из областного бюджета поддержку получили 19 фермеров, из которых десять завершили строительство молочных ферм. В 2016 году в Иркутской области впервые начали предоставлять грантовую поддержку кооперативам для развития материально-технической базы. За это время гранты предоставлены 18 потребительским кооперативам.
В. Свеженец отметил, что малые формы хозяйствования уже получили с момента старта ФЦП около 23 млрд руб. (около 15,5 тыс. начинающих фермеров и более 4 тыс. семейных животноводческих хозяйств), а задача региональных властей - обеспечить беспрепятственный выход сельхозкооперативов на рынок.
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2017-06-30 11:37:11