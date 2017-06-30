Делегация Иркутской области принимает участие в IV форуме регионов России и Беларуси
Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко принимает участие в IV форуме регионов России и Беларуси, который открылся в Москве 29 июня. В составе делегации первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев, руководитель представительства правительства Иркутской области при правительстве РФ в Москве Евгений Балашов, министр экономического развития Евгений Орачевский, министр сельского хозяйства Илья Сумароков и министр лесного комплекса Сергей Шеверда.
Сегодня в рамках работы форума С. Левченко и председатель областного Брестского исполкома Республики Беларусь Анатолий Лис подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие и расширение экономических, научно-технических культурных и гуманитарных связей двух регионов. «Приоритетными областями сотрудничества между сторонами являются сельское хозяйство, экономика, наука и техника, образование, культура, спорт, туризм», - сообщает пресс-служба областного правительства.
Форум проходит под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. С руководителями регионов обеих стран, участвующих в мероприятии, встретились председателей российского сената и белорусского парламента Валентины Матвиенко и Михаила Мясниковича. Затем в программе - пленарное заседание «Векторы интеграционного развития регионов России и Белоруссии в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества».
Накануне губернатор Иркутской области принял участие в «круглых столах», посвященных стимулированию развития конкурентоспособных высокотехнологических производств России и Белоруссии, научно-техническому сотрудничеству России и Белоруссии в сфере инновационной деятельности и высоких технологий, сотрудничеству российских и белорусских IT-компаний на рынках России и Белоруссии, а также третьих стран.
Также в рамках форума министерство промышленности и торговли России организовало технологическую выставку, на которой представлены производственно-технические разработки промышленных компаний и институтов, актуальные российско-белорусские проекты в области промышленности и высоких технологий, а также демонстрируется торгово-экономический и инвестиционный потенциал российских регионов.
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2017-06-30 11:42:23