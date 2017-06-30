|
Сергей Левченко занял 15-ое место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за май 2017 года
12:14 - Москва. Сибирские новости - «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров …
Руслан Болотов потребовал ускорить экспертизу проектов по формированию комфортной городской среды
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается реализация приоритетного национального …
Бойцы строительного отряда «Байкал» отправились на объекты БАМа Восточно-Сибирской железной дороги
11:53 - Иркутск. Сибирские новости - На строительные объекты ВСЖД отправились бойцы студенческого строительного …
В Иркутской области большинство участников ЕГЭ по иностранным языкам выбрали английский
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные …
Делегация Иркутской области принимает участие в IV форуме регионов России и Беларуси
11:42 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко принимает …
Иркутская область в числе шести регионов реализует все мероприятия программы устойчивого развития села
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область входит в число шести российских регионов, реализующих …
Проспект Маршала Жукова в Иркутске отремонтируют до 1 августа
11:27 - Иркутск. Сибирские новости - Проспект Маршала Жукова в Иркутске отремонтируют до 1 августа. Об этом в …
На ВСЖД разработана программа ремонтно-путевых работ до 2020 года
11:20 - Иркутск. Сибирские новости - На Восточно-Сибирской железной дороге 29 июня состоялся технико-технологический …
В Иркутском районе выбирают место для строительства перегрузочных мусоросортировочных пунктов
11:15 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях, …
Количество попыток детских суицидов в Иркутской области увеличилось почти в три раза
11:09 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области этом году в результате действий взрослых (как правило, …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В субботу в Иркутской области переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные кратковременные дожди, в западных районах и ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
И действительно, в век повсеместного распространения беспроводных технологий без привычных кабелей и проводов, как ни странно, не обойтись. Причем для их изготовления зачастую лучше подходит алюминий, чем привычная медь.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Алюминиевая ассоциация России (Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия) объявляют об установке первого в современной России пешеходного моста с использованием алюминиевых сплавов.
«Ростелеком» в Иркутской области подключает каждого пятого нового клиента в день обращения.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает роуминг на Карибах в сети Digicel. Клиентам компании доступна услуга автоматического голосового роуминга и мобильный интернет.