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В Иркутской области большинство участников ЕГЭ по иностранным языкам выбрали английский

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Иркутск. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по иностранным языкам, который проходил в основной период экзаменов 2017 года (13 и 15 июня). Благодаря широкомасштабному использованию технологии сканирования работ участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов проверка завершена в сжатые сроки. Участники экзамена могут узнать свои результаты через личный кабинет на портале ЕГЭ ege.edu.ru.

В Иркутской области, как и в целом по стране, подавляющее большинство участников ЕГЭ по иностранным языкам выбрали английский язык - его сдавали 715 человек. ЕГЭ по немецкому языку сдавали 22 человека, два выпускника проверяли свои знания по французскому языку.

Среди сдававших английский язык минимальный порог в 22 балла не преодолели 3,36% участников, 80 и более баллов получили 156 человек. Максимальный результат - 98 баллов - продемонстрировал выпускник лицея Иркутского государственного университета (Иркутск) Владимир Трапезников. Минимальный порог на ЕГЭ по немецкому языку не преодолели два человека, 80 и более баллов получили 27,27% сдававших. Оба участника ЕГЭ по французскому языку продемонстрировали результат выше 80 баллов.

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2017-06-30 11:48:56




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