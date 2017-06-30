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Бойцы строительного отряда «Байкал» отправились на объекты БАМа Восточно-Сибирской железной дороги

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Иркутск. Сибирские новости - На строительные объекты ВСЖД отправились бойцы студенческого строительного отряда «Байкал». В составе добровольцев учащиеся Иркутского государственного университета путей сообщения. Они будут привлечены к путевым работам на станции Кичера, на перегоне Салликит - Сакукан, примут участие в строительстве тоннельного перехода Дельбичинда - Дабан Байкало-Амурской магистрали.

На торжественном построении прозвучали напутственные слова от руководства дороги, ректора университета и принимающей стороны, представителей дирекции Восточно-Сибирской Дирекции по ремонту пути.
Почетные гости совершили ежегодный символический ритуал: написали свои пожелания бойцам на большом воздушном шаре и запустили его в небо.

Напомним, что в сводный студенческий отряд «Байкал» входит более 500 человек, численность его с каждым годом увеличивается. В 2017 году, кроме объектов БАМа, молодежь также работает на смене шпал на Детской железной дороге Иркутска, в составе отряда проводников во время летних пассажирских перевозок.

Впервые в этом году организована бригада из девушек-студенток, которые будут работать на строительных объектах города Иркутска.Иркутск. Сибирские новости - На строительные объекты ВСЖД отправились бойцы студенческого строительного отряда «Байкал». В составе добровольцев учащиеся Иркутского государственного университета путей сообщения. Они будут привлечены к путевым работам на станции Кичера, на перегоне Салликит - Сакукан, примут участие в строительстве тоннельного перехода Дельбичинда - Дабан Байкало-Амурской магистрали.

На торжественном построении прозвучали напутственные слова от руководства дороги, ректора университета и принимающей стороны, представителей дирекции Восточно-Сибирской Дирекции по ремонту пути.
Почетные гости совершили ежегодный символический ритуал: написали свои пожелания бойцам на большом воздушном шаре и запустили его в небо.

Напомним, что в сводный студенческий отряд «Байкал» входит более 500 человек, численность его с каждым годом увеличивается. В 2017 году, кроме объектов БАМа, молодежь также работает на смене шпал на Детской железной дороге Иркутска, в составе отряда проводников во время летних пассажирских перевозок.

Впервые в этом году организована бригада из девушек-студенток, которые будут работать на строительных объектах города Иркутска.

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2017-06-30 11:53:51




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