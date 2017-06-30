Руслан Болотов потребовал ускорить экспертизу проектов по формированию комфортной городской среды
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается реализация приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В муниципальные программы текущего года включено 326 дворовых территории и 40 общественных пространств. Основной проблемой, обозначенной представителями муниципалитетов, участвующих в проекте, стали сроки прохождения экспертизы по достоверности сметной стоимости проектов.
Заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, курирующий выполнение приоритетного нацпроекта, сообщил, что в настоящее время положительное заключение экспертизы получено только на один проект по благоустройству дворовой территории (Саянск). «Сдали документы в агентство «Экспертиза в строительстве Иркутской области» еще в апреле - срок получения заключения больше полутора месяцев!» - цитирует зампреда пресс-служба областного правительства.
В настоящее время в агентство сдано 62 отдельно взятых проекта, часть проектов по дворовым территориям можно реализовать без прохождения экспертизы. Р. Болотов потребовал максимально ускорить прохождение экспертизы по достоверности сметной стоимости проектов, чтобы уложиться в 13 дней - по числу муниципалитетов, участвующих в мероприятиях.
«Один муниципалитет - один день! У нас открылось окно возможностей, а вы относитесь к этому, как к тяжкой обязанности. И помните: речь будет идти не об «освоении денег», но о получении результата, за который проголосовали люди», - подчеркнул заместитель председателя правительства. Координировать работу по ускоренному прохождению экспертизы муниципальных проектов Р. Болотов поручил заместителю министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Ивану Хомутинникову.
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2017-06-30 11:59:47