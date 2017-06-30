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Сергей Левченко занял 15-ое место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за май 2017 года

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Москва. Сибирские новости - «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за май 2017 года. В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Первое место мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем - губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Иркутской области Сергей Левченко стал новичком рейтинга, заняв 15-ое место. Как сообщает "Медиалогия", С. Левченко в Facebook поздравил корпорацию "Иркут" с первым полетом лайнера МС-21.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 41,2 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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2017-06-30 12:14:20




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