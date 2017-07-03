Минздрав: Законодательная инициатива Андрея Лабыгина усугубит кадровый дефицит в здравоохранении Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировало принятый в первом чтении на сессии Законодательного Собрания 28 июня законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области».



Напомним, проектом закона предлагается установить, что условия по привлечению медицинских кадров, в том числе обеспечение жильем, выплату подъемных и другие меры поддержки, должно осуществлять правительство Иркутской области.



При этом данные полномочия не снимаются с органов местного самоуправления, исполняющих их в настоящее время: они также могут создавать условия для привлечения врачей, если это позволяет местный бюджет.



Заместитель председателя ЗС, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин пояснил, что обязанность создавать условия для привлечения медкадров возложена на органы МСУ.



«Однако мы должны рассматривать этот закон через призму 131-ФЗ, которым установлено, что вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения, могут решаться при наличии финансовых средств. То есть те муниципалитеты, которые обладают достаточными финансовыми ресурсами, продолжат эту работу. У дотационных территорий такой возможности нет, в таких случаях осуществлять полномочия в этой сфере будет орган государственной власти. Для реализации этой инициативы потребуется принятие законов, нормативно-правовых актов и внесение изменения в государственные программы», - отметил вице-спикер.



Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка подчеркнул, что финансовые возможности областного и местных бюджетов несоизмеримы. «Консолидированный бюджет Иркутской области сегодня составляет 160 млрд руб., из них 127 млрд - в региональном бюджете. Многие муниципалитеты просто не в состоянии решать вопрос создания условий для привлечения медицинских кадров. В то же время существует неудовлетворенность населения услугами здравоохранения, поэтому региональная власть не может устраняться от этой проблемы», - подчеркнул спикер.



Региональный минздрав отмечает, что с 25 сентября 2013 года до 20 июня 2017 года практически ежемесячно проходили заседания комитета, где в общей сложности было рассмотрено более 140 вопросов в области здравоохранения. Все это время депутатов не интересовало, как исполняется в реальной жизни эта норма закона (пункт 13 ст.7 закона № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области»). А принята она была именно для того, чтобы не ухудшить кадровую обеспеченность лечебных учреждений муниципальных образований, которые в 2013 - 2014 году были переданы в областную собственность. На тот момент лечебные учреждения муниципальных образований были укомплектованы кадрами всего на 53,2%. Законодатели рассматривали пункт 13 областного закона как стартап для дальнейшего принятия и законов, и подзаконных актов Иркутской области в целях выработки единого подхода муниципальной и областной власти к принципиальному изменению кадрового вопроса в медицине.



К сожалению, комментирует минздрав, в дальнейшем депутаты не стали расширять этот законотворческий плацдарм. За четыре года они так и не включили в заседание одного из комитетов вопросы анализа состояния дел в реализации этой нормы закона. За неделю до 52-й сессии Андрей Лабыгин выносит на заседание комитета данный проект закона, при этом абсолютно игнорируя отрицательное заключение губернатора, составленное с учетом позиции регионального минздрава, минфина, заместителя председателя правительства по социальному блоку Валентины Вобликовой, коллективного письма руководителей медорганизаций, мнения медицинской общественности, уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина.



Основным аргументом в пользу изменения закона депутаты называют дотационность муниципалитетов Иркутской области. Но вместе с тем в объяснительной записке к проекту закона Андрей Лабыгин указывает, что дополнительных денежных средств из областного бюджета не потребуется. По предварительным расчетам минздрава для реализации пункта 13, в случае если его возложить в полном объеме на региональное правительство, потребуется около 19 млрд руб. По мнению регионального минздрава, депутаты уходят от ответственности, не предлагая взамен ни новой редакции закона, ни новых законов.



При этом отмечают в министерстве, благодаря активности и ответственности руководителей многих территорий данная норма дала возможность удержать специалистов и привлекать новых. И как итог с 53,2% в 2013 году по итогам 2016 года кадровая укомлектованность учреждений увеличилась до 56,1%. Впервые за долгие годы был не только приостановлен отток медицинских работников, но и зафиксирован прирост на 77 врачей. Это позволило восстановить работу Усольского родильного дома, открыть койки круглосуточного пребывания в поселке Верхнемарково, открыть в четырех муниципальных образованиях пять психиатрических отделений для 200 пациентов из Александровского централа, привлечь кадры в Братскую городскую детскую больницу.



В 31 муниципальном образовании разработаны программы социальной поддержки медработников. В большей части муниципальных образований они финансируются и имеют реальную отдачу, подчеркивают в минздраве.



В результате совместной работы администрации Иркутска, медицинских организаций, а также минздрава укомплектованность здесь в среднем составляет 65,2% при среднеобластном показателе 56,1%. Меры поддержки приняты и в ряде других муниципальных образований Иркутской области. В Заларинском районе предоставляются земельные участки, ведомственное жилье, «подъемные» выплаты в размере 100 тыс. руб., ежемесячно компенсируют расходы по найму жилья. В 2016 году привлечено семь врачей, укомплектованность составила 55,2% и выросла на 10,4% по сравнению с 2015 годом (44,8%). В Нукутском районе в 2016 году принято пять врачей, в результате чего укомплектованность выросла с 70 до 75,2%. Администрация Нукутского района также доплачивает к стипендии целевых студентов по 2 тыс. руб. в месяц. В Бодайбинском районе предоставляются жилые помещения по договору найма, подъемные в размере 400 тыс. руб. В Ангарске, Усть-Илимске, Братске разработаны муниципальные программы, в рамках которых врачам частично компенсируют затраты на аренду жилья, выплачивают достойные подъемные, предоставляются земли для строительства, а также другие льготы.



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2017-07-03 07:20:43