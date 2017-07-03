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За выходные дни в Иркутской области произошло 50 пожаров и возгораний

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Иркутск. Сибирские новости - На территории региона в выходные дни зарегистрировано пять пожаров и 45 возгораний в жилом секторе. Горели два дачных дома в садоводствах Шелеховского и Братского районов, жилой дом в Иркутском районе, надворные постройки в поселке Усть-Ордынском и в городе Братске. Среди причин пожаров в быту лидирует короткое замыкание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения 45 раз выезжали на возгорания мусора и бесхозных строений. 28 возгораний были обнаружены и своевременно ликвидированы силами патрульных групп. В ходе патрулирования 255 населенных пунктов 16 человек были оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности - разведение костров и сжигание мусора. Всего с начала пожароопасного периода к административной ответственности привлечено 643 правонарушителя.

Для ограничения доступа населения в леса в выходные дни было выставлено 149 постов. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах составлено 46 протоколов об административных правонарушениях.

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2017-07-03 07:23:42




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