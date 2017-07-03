Эксперты ОНФ обсудили создание «зеленого щита» вокруг Иркутска
Иркутск. Сибирские новости - Представители Общероссийского народного фронта в Иркутской области провели экспертное совещание с участием экологов и экспертов в сфере кадастра и лесного хозяйства. Участники совещания обсудили возможное определение границ лесопарковых территорий вокруг Иркутска и включение их в лесопарковый защитный пояс. Его появление в регионах обсуждается после вступления в силу с 1 января 2017 года федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов».
Как отметил эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Леонид Ващук, в Иркутской области сегодня есть ряд проблем, препятствующих созданию «зеленого щита» вокруг административного центра региона.
«Земли лесного фонда Иркутского лесничества, граничащего с областным центром, поставлены на кадастровый учет лишь частично, поскольку имеются многочисленные наложения (пересечения) земельных участков лесного фонда с землями иных категорий, которые поставлены на кадастровый учет иными землепользователями, в том числе и в случаях, если на земельном участке растет лес», - подчеркнул эксперт ОНФ.
Он пояснил, что в Государственной Думе рассматривается проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров». По мнению Л. Ващука, реализация предусмотренных законопроектом положений позволит устранить взаимоисключающий характер сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости. Эксперт Народного фронта заключил, что заниматься подготовкой документации по включению земель лесного фонда в лесопарковый защитный пояс сегодня преждевременно, пока не полностью выяснена принадлежность конкретных лесных участков к той или иной категории земель.
Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович заявил, что федеральный закон о «зеленом щите» должен быть исполнен, и границы лесопаркового защитного пояса должны быть определены, для чего необходимо последовательно решить имеющиеся законодательные проблемы. По его словам, сейчас в судах рассматривается большое количество исков, поданных территориальным управлением Росимущества, по проблемам принадлежности участков в результате пересечений их границ.
С. Апанович не согласился с утверждениями, что в настоящее время площадь зеленых зон конгломерата городов Иркутск - Ангарск - Шелехов значительно больше нормативной. По его словам, до сих пор не разработаны и не утверждены нормативы по площадям зеленых зон.
«Необходимо провести космомониторинг с целью выявления лесных участков, где лес уже вырублен или после пожаров остались гари. Таких мест, которые можно назвать «пустыми лесничествами», довольно много вокруг Иркутска. Это «леса на бумаге», которые сейчас не выполняют защитную, санитарно-гигиеническую и другие полезные для человека функции. Принципиально важно привлечь внимание властей всех уровней и общественности к необходимости лесовосстановления, чтобы эти участки стали полноценными территориями будущего лесопаркового защитного пояса», - отметил С. Апанович.
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2017-07-03 07:28:24