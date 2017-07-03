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С начала сезона клещевым энцефалитом в Иркутской области заболели 21 человек

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Иркутск. Сибирские новости - По данным мониторинга в Иркутской области снизилось количество обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей. За прошедшую неделю зарегистрировано 619 обращений, в том числе 117 детей. С начала сезона клещевой активности на территории Иркутской области зарегистрировано 11,738 тыс. обращений по поводу присасывания клещей (за аналогичный период 2016 года - 11,175 тыс.).

Всего с начала сезона лабораторно подтвержден диагноз клещевой вирусный энцефалит у 21 человека, клещевой боррелиоз - у 25 человек, клещевой рикетсиоз - у 21.

Среди исследованных клещей 1,4% заражены вирусом клещевого энцефалита, боррелиями - 12,8%. Всего за сезон исследовано 8,089 тыс. клещей, снятых с пострадавших.

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2017-07-03 07:41:24




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