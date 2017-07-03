Партнеры Росатома из Венгрии, Чехии и Словакии посетили Ангарский электролизный химический комбинат

09:30 - Ангарск. Сибирские новости - Представители энергетических компаний и государственных органов ядерного …

В Иркутске полицейские раскрыли серию краж дорогостоящего имущества

08:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске полицейские пресекли деятельности группы предполагаемых воров, …

Черемховский Центр помощи семьям с детьми-инвалидами стал обладателем федерального гранта

08:54 - Черемхово. Сибирские новости - Центр помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями …

Доходы федерального бюджета в Иркутской области возросли почти в два раза и превысили 72 млрд рублей

08:37 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять месяцев 2017 года в федеральный бюджет направлено …

Поступления в консолидированный бюджет РФ в Иркутской области почти вполовину превысили показатели прошлого года

08:33 - Иркутск. Сибирские новости - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально …

Новый парк благоустроят в Бохане

08:09 - Бохан. Сибирские новости - Парк благоустроят в Бохане в рамках реализации областной программы «Создание …

Врачи Шелеховской ЦРБ перепутали "аппендицит" с "гастритом"

07:48 - Иркутск. Сибирские новости - Жительница Шелехова привезла в районную ЦРБ ребенка с жалобами на сильную …

С начала сезона клещевым энцефалитом в Иркутской области заболели 21 человек

07:41 - Иркутск. Сибирские новости - По данным мониторинга в Иркутской области снизилось количество обращений …

Эксперты ОНФ обсудили создание «зеленого щита» вокруг Иркутска

07:28 - Иркутск. Сибирские новости - Представители Общероссийского народного фронта в Иркутской области провели …

За выходные дни в Иркутской области произошло 50 пожаров и возгораний

07:23 - Иркутск. Сибирские новости - На территории региона в выходные дни зарегистрировано пять пожаров и 45 …