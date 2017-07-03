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Врачи Шелеховской ЦРБ перепутали "аппендицит" с "гастритом"

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Иркутск. Сибирские новости - Жительница Шелехова привезла в районную ЦРБ ребенка с жалобами на сильную боль в области живота. После осмотра маленького пациента отправили домой с диагнозом "гастрит". Бездействие врачей Шелеховской больницы повлекло экстренное поступление и оперирование ребенка в Ивано-Матренинской больнице с диагнозом «острый аппендицит», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Факт некачественного оказания медицинской помощи в Шелеховской больнице подтвержден материалами проверки министерства здравоохранения Иркутской области, по результатам которой установлены нарушения порядка оказания медицинской помощи и отказ от оказания медицинской помощи, повлекший неблагоприятные последствия.

Прокуратура города в интересах несовершеннолетнего в Шелеховский городской суд направила исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с ОГБУЗ «Шелеховская районная больница». Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавшего с учреждения здравоохранения взыскана компенсация морального вреда в размере 65 тыс. руб.

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2017-07-03 07:48:05




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